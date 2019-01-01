رونالدو: متحمس لمواجهة أتليتيكو وملعبهم لا يخيفني

رونالدو يتحدث عن مواجهة يوفنتوس ضد أتليتيكو مدريد بعد قرعة دوري أبطال أوروبا

يوسف حمدي تابعوه على تويتر

قال النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو إنه ينتظر مواجهة أتليتيكو مدريد بفارغ الصبر وبحماس كبير بعد ما حدث أمامهم في العام الماضي.

وكانت قرعة دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا قد أوقعت يوفنتوس على رأس المجموعة الرابعة رفقة أتليتيكو مدريد وباير ليفركوزن الألماني ولوكموتيف موسكو الروسي.

ويأتي ذلك بعد 5 أشهر فقط من ريمونتادا يوفنتوس أمام أتليتيكو مدريد في دور الستة عشر من دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي، تلك التي قادها صاروخ ماديرا بتسجيله هاتريك قاد به السيدة العجوز إلى ربع نهائي البطولة.

وحول ذلك، قال كريستيانو رونالدو إنه متحمس بشكل كبير للمواجهة أمام أتليتيكو مدريد خاةص تلك التي ستكون في ملعب واندا ميتروبوليتانو بالعاصمة الإسبانية مدريد.

— جول العربي - Goal (@GoalAR) August 29, 2019

وأضاف: "ما أتعرض له من أشياء خارج إطار كرة القدم في هذا الملعب لم تعد تهمني، أدخل أي مباراة وأنا أركز فقط في تقديم أقصى ما لدي من أجل الفوز"

وتابع: "الأجواء في هذا الملعب مثيرة ومحفزة للغاية، لا يمكن أن أقول إنها تخيفني، هي فقط تترك مناخًا من الإثارة لا أكثر وأنا أحب ذلك"

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يذكر أن ذلك أتى خلال حفل قرعة دوري أبطال أوروبا، والتي تضمنت الإعلان عن أفضل لاعب في أوروبا لموسم 2019، الجائزة التي فاز بها فيرجيل فان دايك متفوقًا على كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي.