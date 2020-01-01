رونالدو: مبابي هو الحاضر والمستقبل

ما تعليق رونالدو على الموهبة الشابة؟

كشف كريستيانو رونالدو، نجم يوفنتوس ، عن رأيه في موهبة فرنسا وباريس سان جيرمان كيليان مبابي بعد التألق الكبير للأخير في السنوات الأخيرة.

ويشير الكثيرون نحو مبابي ليكون هو خليفة البرتغالي وليونيل ميسي، نجم برشلونة، في صدارة لاعبي العالم بالمواسم القادمة.

وفي فيديو مباشر عبر صفحته على انستجرام، ظهر رونالدو وهو في حوار مع طفل يوجه له الأسألة، وأحدها كان بخصوص رأيه في مهاجم بي إس جي.

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ورد البرتغالي قائلاً: "مبابي هو المستقبل والحاضر، هو لاعب رائع، ويمتلك سرعة كبيرة".

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وأشارت بعض التقارير أن حديث رونالدو عن مبابي قد يكون ضمن حملة دعائية تضم النجمين، وسيتم الكشف عنها في الأيام القادمة بشكل كامل.

وخسر بي إي جي بمشاركة مبابي أمام بوروسيا دورتموند بهدفين مقابل واحد لحساب دوري أبطال أوروبا، وصنع الفرنسي هدف فريقه الوحيد لزميله نيمار.

ويلعب رونالدو رفقة يوفنتوس أمام سبال مساء الجمعة بالدوري، ثم يرحل لفرنسا لمقابلة ليون لحساب دور الستة عشر من دوري الأبطال