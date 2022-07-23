رونالدو لن يعود لمانشستر يونايتد.. فريقه الجديد يستعين ببرشلونة لضمه!

البطاقة الأخيرة المتاحة أمام رونالدو للمشاركة في دوري أبطال أوروبا

كشفت تقارير صحفية إنجليزية عن وجود رغبة لدى فريق أتلتيكو مدريد للتخلص من المهاجم الفرنسي أنطوان جريزمان في سوق الانتقالات الحالي.

حيث أن نادي العاصمة الإسبانية يريد الحصول على خدمات المهاجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، لكنه لن يستطيع في ظل فاتورة الرواتب المرتفعة حاليًا.

وبحسب ما أوردته صحيفة "تايمز" فإن النادي الإسباني لديه مخطط بالفعل من أجل الحصول على صاروخ ماديرا من فريق مانشستر يونايتد.

ماذا يريد أتلتيكو مدريد؟

أوضح التقرير أنه من المقرر أن يدخل جريزمان السنة الثانية من فترة إعارته لمدة عامين في أتلتيكو، الذي يتعين عليه إنفاق 34 مليون جنيه استرليني لضم اللاعب الفرنسي الصيف المقبل من برشلونة.

وعرض أتليتيكو جريزمان على العديد من الأندية بما في ذلك باريس سان جيرمان، لكن الأبطال الفرنسيين غير مهتمين.

والفريق الإسباني حريص على التخلص من راتبه البالغ 300 ألف جنيه استرليني في الأسبوع واستخدام الأموال التي تم توفيرها في عقد رونالدو بدلاً من ذلك.

حيث يحصل الدون على 360 ألف جنيه استرليني أسبوعيًا في أولد ترافورد، لكنه على استعداد لتخفيض راتبه بنسبة 30% للمضي قدمًا في هذه الخطوة.

هل يوافق رونالدو على الرحيل لأتلتيكو مدريد؟

فكرة انتقال رونالدو إلى أتلتيكو مدريد مرفوضة تمامًا من قبل جماهير ريال مدريد، الفريق الذي برز فيه رونالدو ومكن أسطوريته الخارقة من خلاله.

لكن التقرير أشار إلى أن اللاعب البالغ من العمر 37 عامًا قد أعجب برغبة سيميوني في العمل معه، وقد يكون هذا هو العامل الحاسم لجذب رونالدو إلى إسبانيا من جديد.

وأن صاروخ ماديرا منفتح على التحول المثير للجدل مع أتلتيكو الذي يتيح له الفرصة للمشاركة في دوري أبطال أوروبا.