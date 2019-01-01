رونالدو: لقد فزت بالدوري في ثلاثة بلدان وسنقاتل العام المقبل من أجل دوري الأبطال

كريستيانو رونالدو يتحدث عن تتويج يوفنتوس بلقب الدوري الإيطالي وعن تتويجاته السابقة مع ريال مدريد ومانشستر يونايتد ويتحدث عن دوري الأبطال

يوسف حمدي فيسبوك تويتر

قال كريستيانو رونالدو نجم نادي يوفنتوس إنه سعيد بالتتويج بلقب الدوري الإيطالي مع يوفنتوس في عامه الأول.

وكان يوفنتوس قد حسم لقب الدوري الإيطالي اليوم عقب فوزه على ضيفه فيورنتينا بهدفين مقابل هدف واحد.

وعقب المباراة التي لعبت ضمن منافسات الأسبوع الثالث والثلاثين، تحدث كريستيانو رونالدو عن مشاعره بعد أول لقب دوري له مع يوفنتوس.

وقال رونالدو: لقد فزت بلقب الدوري في ثلاثة بلدان مختلفة ــ إنجلترا وإسبانيا وإيطاليا ــ هذا شعور مميز بالطبع"

وأضاف: "يوفنتوس حقق لقب الدوري الثامن له على التوالي وهذا رقم مميز، يجب أن ننظر دائمًا إلى الأمام ونتطلع للاستمرار في النجاحات"

— جول العربي - Goal (@GoalAR) ٢٠ أبريل ٢٠١٩

وتابع: "هذه هي أول بطولة دوري لي مع يوفنتوس وكنت أنتظر شعور التتويج بهذا اللقب رفقة زملائي هنا"

وعن دوري أبطال أوروبا قال رونالدو: "لقد حاولنا في هذا العام ولم نوفق في النهاية، سنعود ونجاول بكل قوة في العام المقبل"

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يذكر أن كريستيانو رونالدو قد أكد لمجلة دازن الإيطالية أنه باقٍ مع يوفنتوس في الموسم المقبل بنسبة 1000%.