"رونالدو لا يستحق الشارة في مانشستر يونايتد، لا أحد يراه قائدًا"

من يخلف هاري ماجواير في قيادة مانشستر يونايتد؟

يواجه إيريك تين هاج، المدير الفني لمانشستر يونايتد، معضلة كبيرة فيما يتعلق باختيار القائد الجديد للفريق بعد تعرض هاري ماجواير للكثير من الانتقادات.

ماجواير واجه وابلًا من الاعتراضات عليه بسبب تراجع مستواه خلال الموسم الجاري مما دفع المدرب السابق رالف رانجنيك لاستبعاده في المباريات الأخيرة.

وقد يقرر تين هاج سحب الشارة منه ومنحها لأحد اللاعبين، إذ يعد برونو فيرنانديش هو نائب القائد والمتوقع أن يخلف ماجواير.

دي خيا أفضل من رونالدو

وتحدث دارين بينيت، نجم الدوري الإنجليزي المعتزل، عن خيارات تين هاج في قيادة الفريق عبر talkSPORT بقوله: "أعتقد أنّ دافيد دي خيا يستحق شارة القيادة وليس ماجواير، هو الأحق بها مقارنة بكريستيانو رونالدو".

وتابع: "أعلم أنّ رونالدو قائدًا، لكنّه حاول من قبل أن يتحدث مع اللاعبين لكن هناك العديد منهم رفضوا اتباعه".

وأوضح: "لا أحد منهم تطور، لا أحد منهم رأى في رونالدو النموذج الذي يجب السير على خطاه، بل حتى أنّ بعضهم لم يكن يفضل التمرير في الخلف بدلًا من إعطائه الكرة، وكان وقتها لا يفعل شيئًا سوى الإشارة إلى الهواء والصراخ. هذا ليس بقائد".

بينيت أشار إلى أنّ دي خيا أظهر صفات القائد في الموسم المنصرم رغم عدم حمله الشارة، ولذلك يستحق خلافة هاري ماجواير.

واختتم: "لا أعتقد أنّ نزع شارة القيادة من ماجواير ستكون أزمة، فتين هاج يسعى لجلب قلب دفاع جديد ليجاور رافائيل فاران، وهذا يعني أنّ هاري لن يكون أساسيًا.

جدير بالذكر أنّ مانشستر يونايتد قدّم أسوأ موسم له في تاريخ البريميرليج وعجز عن الوصول إلى دوري أبطال أوروبا.

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