بعد رونالدو - كوستا يسخر من سيميوني على طريقته

احتفال سيميوني ارتد عليه

فيسبوك تويتر هيثم محمد

انتشر مقطع فيديو يظهر دوجلاس كوستا، لاعب يوفنتوس، وهو يحتفل بشكل مثير بهدف كريستيانو رونالدو الثالث في مرمى أتلتيكو مدريد بدوري الأبطال.

وفاز يوفنتوس بفضل ثلاثية رونالدو ليقلب الطاولة على الفريق الإسباني وينتزع بطاقة الترشح للدور ربع النهائي من المسابقة القارية.

ويظهر الفيديو عدداً من لاعبي يوفنتوس المستبعدين من القائمة لحظة تسجيل الهدف، ومن ضمنهم كوستا وخوان كوادرادو، الذان احتفلا بمحاكاة احتفال سيميوني المسيء من مباراة الذهاب.

❌ Douglas Costa, Khedira, Barzagli, entre otros integrantes de la , se dirigieron a Simeone e hicieron el gesto de lo ‘huevos’ que anteriormente hizo el Cholo... y luego realizó Cristiano Ronaldo pic.twitter.com/QozCzz6GgL — Mundo Deportivo (@mundodeportivo) March 13, 2019

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وعوقب سيميوني من قبل الاتحاد الأوروبي بغرامة مالية بسبب احتفاله الذي خرج واعتذر عنه في وقت لاحق وأكد أنه لم يكن موجهاً لخصمه بل لإظهار شجاعة فريقه.

وكرر رونالدو نفسه نفس اللقطة بعد تسجيل ركلة الجزاء وهدف الانتصار، وتحدثت تقارير عن احتمالية إيقافه بسبب الاحتفال الجدلي.

الجدير بالذكر أن كوستا غاب عن مباراة الفريقين الأخيرة والمشاركة مع يوفنتوس مؤخراً بداعي الإصابة.