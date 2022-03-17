"رونالدو كان يتهكم على ما نأكله في يوفنتوس"

كشف لاعب وسط يوفنتوس آرثر ميلو عن مدى انضباط زمليه البرتغالي السابق كريستيانو رونالدو في اختيار وجباته اليومية، حيث يفضل رونالدو دومًا أكل الطعام الصحي.

كما أشار متوسط الميدان البرازيلي أن رونالدو كان قد فحص النظام الغذائي لمعظم لاعبي الفريق أثناء تواجده في إيطاليا.

وأشاد بمدى اهتمام مهاجم مانشستر يونايتد الحالي بزملائه، وعن حبه لإعطاء النصائح لهم بشكل مستمر.

ماذا قال آرثر؟

انضم آرثر إلى يوفنتوس قادماً من برشلونة في صيف 2020 وقضى موسم واحد يلعب إلى جانب رونالدو قبل أن ينتقل إلى مانشستر يونايتد.

وفي حديثه إلى "TNT Sport"، كشف لاعب خط الوسط البرازيلي لأول مرة كيف اعتاد رونالدو انتقاد خيارات الطعام لزملائه في الفريق أحيانًا في يوفنتوس.

حيث قال: "كنا نجلس معًا على المائدة، وكان أحيانًا ينظر إلى أطباقنا ويقول: "ليس هذا ما يجب أن تأكله".

وتابع: "رونالدو ليس لاعب كرة قدم، إنه رياضي مفضل".

واختتم: لقد فاجأني بمهنتيه، بكل ما يفعله داخل الملعب وخارجه".

ليست المرة الأولى

ولن يكون ما حدث مع آرثر مفاجئًا للجماهير حيث كشف لاعبي يونايتد أن الفريق قد تخلى عن الحلويات منذ وصول البرتغالي المهتم بالصحة.

حيث قد تحدث كل من لي جرانت وإريك بايي زملاء رونالدو في فريق مانشستر يونايتد عن مدى دقة رونالدو تمامًا عندما يتعلق الأمر بالحفاظ على لياقته البدنية وكيف أثرت عاداته الجيدة على زملائه في الفريق.

حيث قال بايي: "لقد توقفنا عن أكل الحلوى، توقف كل اللاعبين لأن ذلك مفيد للصحة، حيث تحتاج إلى التغيير في وقت ما، رونالدو هو الأفضل منذ فترة طويلة، لماذا؟ لأنه يعتني بجسده جيدًا".

فيما أوضح جرانت في تصريح سابق عن خوف لاعبي مانشستر من تناول الوجبات السريعة أمام رونالدو حيث قال: "كنا نمتلك القليل من الإزعاج فيما يتناوله رونالدو ومن الواضح أنه أكثر الأطباق نظافة وصحة التي يمكنك تخيلها".

وواصل: "وقد استغربت فقط أن كيف لم يجرؤ لاعب واحد على النهوض وتناول الوجبات السريعة التي تم إعدادها".

جدير بالذكر أن مانشستر يونايتد يستعد لمواجهة نادي ليستر سيتي في الثاني من أبريل المقبل، في الجولة ال 31 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

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