رونالدو كان مُحقًا؟ نجم مانشستر يونايتد السابق: جمعت من بوجبا وآخرين 88 ألف يورو غرامات!

نجم الوسط يكشف الكواليس والأسرار

تحدث كريستيانو رونالدو نجم النصر السعودي كثيرًا عن المشاكل وحالة عدم الانضباط في فريقه السابق مانشستر يونايتد بعد عودته له صيف 2021، ويبدو أنه كان محقًا تمامًا، حيث أيده بطريقة غير مباشرة اليوم نجم آخر من نجوم الفريق السابقين.

الأمر يتعلق بالصربي نيمانيا ماتيتش الذي لعب للعملاق الإنجليزي منذ 2017 حتى 2022 قبل أن يرحل إلى روما ثم فريقه الحالي رين الفرنسي.

ماتيتش أكد في حوار عبر يوتيوب أن عقلية وسلوكيات اللاعبين كانت مختلفة تمامًا بين ناديي تشيلسي ومانشستر يونايتد، حيث كان قد لعب للبلوز خلال الفترة من 2014-2017، مضيفًا "اللاعبون تصرفوا باحترافية كاملة في تشيلسي، كنا ملتزمين ولم نتأخر أبدًا عن موعد المران، لكن العكس كان يحدث يوميًا في مانشستر يونايتد".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

تابع "بوجبا وسانشو ولاعبان آخران كانوا ضمن المجموعة التي تتأخر دومًا عن المران، الأمر أثار غضبنا نحن المجموعة التي تصل على الموعد دومًا، ولذا قررنا تشكيل ما هو أشبه باللجنة التأديبية الداخلية، وكنت أنا رئيسها".

أتم "علقت ورقة على الشجرة وكتبت عليها أسماء اللاعبين الذين يتأخرون. خلال موسم واحد، جمعنا غرامات وصلت إلى 88 ألف يورو".