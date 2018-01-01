رونالدو يقود قائمة كبار النجوم المشاركين في جوائز جلوب سوكر في دبي‎

المهرجان يقام في نفس التوقيت كل عام

فيسبوك تويتر هيثم محمد

سيقود كريستيانو رونالدو قائمة كبار النجوم العالميين المشاركين في جوائز «جلوب سوكر» لكرة القدم في نسختها العاشرة والتي ستقام في دبي هذا الأسبوع.

ويعد نجم يوفنتوس والبرتغال واحداً من النجوم العالميين المشاركين في منتجع مدينة جميرا في دبي يوم الخميس (يناير 3) عندما يلتقي اللاعبون والمدربون و وكلاء أعمال ومالكي النوادي و مسؤولون في الحفل العالمي الذي يكرم النجاح العالمي في جميع جوانب لعبة كرة القدم.

وبوجود دبي القابضة كداعم رئيسي ودعم من قبل اودي ودو ومِراس وطيران الإمارات ستقوم جوائز «جلوب سوكر» لكرة القدم بإنزال الستار على مؤتمر دبي الرياضي الدولي الثالث عشر وبتنظيم من مجلس دبي الرياضي. اختيارات المحررين جول 25 - حسين الشحات: لا سقف لطموحاتي وهذا هدفي الأفضل مع العين

جول 25 - حمدي نوح: النني يحتاج للخروج من آرسنال في يناير وواثق من عودته

جول 25 - نبيل معلول: صلاح الأفضل في 2018 ومعلول سيعود أفضل من السابق

نكسة روما والثنائية المحلية | كيف عاش برشلونة عام 2018؟

سيحضر نجوم أخرون الحفل العالمي، ومن ضمنهم رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم FIFA جياني إنفانتينو وزفونيمير بوبان، نائب الأمين العام للاتحاد الدولي لكرة القدم، والمدربين فابيو كابيلو وديدييه ديشان وفابيو براتيتشي، المدير الرياضي في نادي يوفنتوس الإيطالي ، والأساطير البرازيلية رونالدينيو ورونالدو دي ليما، والفائز بكأس العالم الفيفا بلايز ماتويدي، والحكم السابق بييرلويجي كولينا ، وجميعهم سيشاركون في مؤتمر دبي الدولي للرياضة.

رانييري: أردت قتل كامارا بعد ركلة الجزاء

ويقول السيد اميت كوشال، المدير التنفيذي لدبي القابضة "نحن متحمسون للترحيب بالعديد من أكبر نجوم كرة القدم في العالم في دبي واستضافتهم في مدينة جميرا ". مضيفًا " نتمنى حظًا جيدًا للمرشحين الثلاثة في فئة جائزة أفضل لاعب ونتطلع لرؤية من سيفوز بالجوائز المرموقة الأخرى في أمسية لا تنسى."

وأضاف أيضًا: "هذه الجوائز ستعرض أفضل ما تقدمه دبي ،كالبنية التحتية الرائعه والمرافق الترفيه الرائدة في العالم ، ونحن فخورون بالشراكة مع جوائز «جلوب سوكر» لكرة القدم لتقديم هذا الحدث المثير".

خبر غير سار لجماهير برشلونة.. رابيو قد لا ينضم للفريق! ✖️ pic.twitter.com/USDc4UQbNN — جول العربي - Goal (@GoalAR) December 30, 2018

ومن المتوقع أن يشاهد أكثر من 800 مليون مشاهد ، جوائز «جلوب سوكر» لكرة القدم، التي ستشهد أيضًا توزيع جوائز إلى أفضل وكيل أعمال وأفضل مدرب وأفضل نادي وأفضل مدير رياضي وأفضل حكم عربي.

وستوزع جوائز خاصة مثل جائزة أفضل مدرب مهني Coach Career Award التي ستقدمها دو، التابعة لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة، وجوائز عدة لتكريم اللاعبين.

على مر السنين ، تم تقديم أكثر من 90 جائزة «جلوب سوكر» لكرة القدم إلى نجوم مثل ليونيل ميسي ،جوزيه مورينهو ،بيب جوارديولا، وفرانشيسكو توتي.

سوسو: اعتذر عن طردي ولكن القرار غير صحيح

وقال توماسو بيندوني ، الرئيس التنفيذي لشركة جلوب سوكر لكرة القدم: "لقد استمتعنا بتسع نسخ رائعة من الجوائز ، والتي لن تكون ممكنة بدون دعم مجلس دبي الرياضي و مؤتمر دبي الدولي للرياضة ".

وأضاف: "بعد المناقشات الهامة والاجتماعات والمقابلات والعروض التي يتم عقدها خلال المؤتمر، يسمح لنا حفل توزيع جوائز جلوب سوكر لكرة القدم بعد اليومين بألاستمتاع بأمسية احتفالية متألقة تضم مزيجاً قوياً من المشاهير الدوليين وممثلي الشركات ومشاهير كرة القدم".

تأسست جوائز «جلوب سوكر» لكرة القدم في عام 2010 في دبي ، الإمارات العربية المتحدة ، وتمنح سنوياً للتميز في عالم كرة القدم المحترفة. وتنظم هذه الجوائز بدعم من رابطة الأندية الأوروبية (ECA) ، وبالتعاون مع مؤتمر دبي الرياضي الدولي الذي ينظمه مجلس دبي الرياضي. في حين تركز الجوائز الأخرى على اللاعبين ، فإن جوائز جلوب سوكر تكرم الإنجازات والتميز في جميع أنحاء اللعبة، سواءً كانوا مدربين أو لاعبين أو حتى رؤساء أندية ووكلاء أعمال.