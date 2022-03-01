رونالدو في خطر .. يونايتد يحدد خليفة البرتغالي لقيادة الهجوم

يبدو أن وقت لعب البرتغالي كريستيانو رونالدو مع نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي سيتقلص كثيرًا، إذا نجح "الشياطين الحمر" في سعيه نحو التعاقد مع مهاجم نابولي.

مانشستر يونايتد قرر التحرك للتعاقد مع النيجيري فيكتور أوسيمين مهاجم نادي نابولي الإيطالي، بعد أن أثار اللاعب الإعجاب في الموسم الحالي، بتسجيل 11 هدفًا في 22 مباراة، رغم غيابه لمدة شهرين بسبب الإصابة في عظم الوجنة.

ومنذ عودته إلى نابولي في يناير، سجل أوسيمين هدفين في ست مباريات، ويثير اللاعب إعجاب رالف رانجنيك المدير الفني المؤقت في مانشستر يونايتد.

وحسب قناة "rai sport" الإيطالية، فإن أوسيمين هو الهدف الأساسي حاليًا بالنسبة إلى مانشستر يونايتد ليصبح المهاجم الأول في الفريق بدلًا من كريستيانو رونالدو.

إلا أن نابولي لن يفرط في النيجيري بسهولة، حيث أشار التقرير إلى أن النادي الإيطالي يرغب في الحصول على 100 مليون يورو مقابل رحيل أوسيمين عن صفوفه.

وجاء تراجع مستوى كريستيانو رونالدو في الآونة الأخيرة، وتسجيله هدفًا واحدًا في آخر عشر مباريات ليثير الشكوك حول قدرته على حمل الفريق في المستقبل القريب.

ويمتد عقد "صاروخ ماديرا" مع مانشستر يونايتد حتى صيف 2023، لكنه يتقاضى 575 ألف يورو أسبوعيًا، ما يجعله اللاعب الأعلى أجرًا في الدوري الإنجليزي.

كما أن رونالدو يبلغ من العمر 37 عامًا، مما يجعله أكبر من أوسيمين بخمسة عشر عامًا، ويفسر ذلك اهتمام مانشستر يونايتد بالنيجيري الدولي.

ورغم تراجع مستوى رونالدو، إلا أنه لا يزال أفضل هدافي مانشستر يونايتد هذا الموسم، بعد أن سجل 15 هدفًا.

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