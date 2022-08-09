"رونالدو سيسجل 40 هدفًا ومانشستر يونايتد عليه تجاوز فيرجسون"

نجم مانشستر يونايتد السابق ينصح فريقه بتجاوز فترة فيرجسون

طالب نجم لوس أنجلوس جالاكسي خافيير تشيشاريتو هيرنانديز نادي مانشستر يونايتد بتجاوز المدير الفني السابق السير أليكس فيرجسون، الذي اعتزل في 2013.

حيث يرى المهاجم المكسيكي أن تقدم فريق الشياطين الحمر يأتي بعد المرور من تلك المرحلة، وبداية عصر جديد يفكر فيه النادي بالموارد المتاحة.

وتحدث هيرنانديز للصحفيين أيضًا عن ثقته الكبيرة في المهاجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، وقدرة الدون على العودة وقيادة الفريق وتسجيل الأهداف.

ماذا قال عن فيرجسون؟

قال هيرنانديز للصحفيين: "يونايتد بحاجة للتغلب على حقيقة رحيل أليكس فيرجسون، هل نرغب في أن يكون لدينا شخص مشابه؟ نعم، نعم، نعم ولكن السير قد رحل ولن يكون الوضع كما كان في السابق".

وواصل: "لا يفاجئني ما حدث في يونايتد لأنه ليس من السهل في الحياة وجود مدرب لمدة 26 عامًا بالطريقة التي فعلها السير أليكس".

وتابع: "واحدة من أعظم قدراته، في رأيي المتواضع، كانت على الأرجح أن سبعة من بين كل عشرة لاعبين قاموا بالتسجيل".

وأردف: "هذا ليس بالأمر السهل، ليس لريال مدريد أو برشلونة أو حتى لتشيلسي ومانشستر سيتي وليفربول وبايرن ميونخ".

وأضاف: "إنه مثل الفوز باليانصيب، هل تعتقد أن أي شخص تقوم بتعيينه بعد ذلك سيكون قادرًا على القيام حتى بنسبة 80% مما فعله فيرجسون؟".

ماذا عن رونالدو؟

قال هيرنانديز إنه يتفهم رغبة كريستيانو رونالدو في الرحيل عن مانشستر يونايتد هذا الصيف بالنظر إلى فشلهم في التأهل لدوري أبطال أوروبا، ومع ذلك، يعتقد أن الدون يمكن أن يحظى بموسم ضخم إذا بقي مع النادي.

حيث أوضح: "الوقت سيخبرنا بما سيحدث معه، لكن ماذا لو بقي رونالدو وسجل 40 هدفاً؟ يمكن أن يحدث هذا".

جدير بالذكر أن رونالدو شارك بديلًا في لقاء برايتون بالجولة الأولى للدوري الإنجليزي الممتاز، حيث خسر الشياطين الحمر بنتيجة 2-1 في أولد ترافورد.