رونالدو: زيدان يتمتع بذكاء إداري وهو سبب نجاحه مع ريال مدريد

مهاجم يوفنتوس كريستيانو رونالدو يتحدث عن زين الدين زيدان وسبب نجاحه مع ريال مدريد

يوسف حمدي فيسبوك تويتر

قال النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو إن المدرب الفرنسي زين الدين زيدان يمتلك ذكاءً وحنكة إدارية كبيرة ساهم بشكل رئيسي في نجاحه.

وكان كريستيانو رونالدو قد قضى عامين ونصف من أصل 9 أعوام قضاها بقميص ريال مدريد ما بين عامي 2009 و 2018.

وبخصوص زيدان، قال كريستيانو رونالدو خلال فيلم وثائقي عن زين الدين زيدان إن أسطورة كرة القدم الفرنسية يمتلك الكثير من الذكاء الإداري.

وأضاف رونالدو: "ليس من السهل التعامل مع الفريق بذكاء، هناك فارق بين التعامل الجاف والتعامل المثيل لما يفعله زيدان"

— جول العربي - Goal (@GoalAR) ٣ أبريل ٢٠١٩

وتابع: "زيدان قادر على إشراك جميع عناصر المجموعة دون أن يشعر أي منهم بالتهميش، وهو الذي يجعل الجميع داخل الفريق يحبونه"

وأشاد سيرخيو راموس قائد الفريق الملكي بمدربه زين الدين زيدان كذلك، حيث أكد أنه استطاع استنساخ موهبته كلاعب لكي يصبح مدربًا كبيرًا.

مورينيو يتحدث لأول مرة عن سر الخلاف مع بوجبا

يذكر أن كريستيانو رونالدو كان قد فاز مع ريال مدريد بـ 4 بطولات لدوري أبطال أوروبا، 3 منها كانت تحت قيادة زيدان.