رونالدو يدخل قائمة الأسوأ بتاريخ الدوري الإيطالي

رقم سلبي للنجم البرتغالي

هيثم محمد فيسبوك تويتر

حقق النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو رقماً سلبياً مع يوفنتوس فيما يخص الركلات الحرة، ما يجعله من ضمن الأسوأ في تاريخ الدوري الإيطالي.

وغاب رونالدو عن آخر لقاءات فريقه، والذي انتصر فيه على بريشيا بهدفين مقابل واحد، وذلك بداعي الإصابة العضلية.

يوفنتوس في أزمة بسبب ساندرو

وبحسب "آس"، فرونالدو أصبح ثاني أكثر اللاعبين فشلاً في الركلات الحرة بتاريخ السيري آ الإيطالية خلف فقط كاميلو شيانو، لاعب فروزينوني.

ولم يهز رونالدو الشباك مطلقاً من أي ركلة حرة حتى الآن، وذلك رغم محاولته 18 مرة، وفقط يتفوق عليه شيانو بواحد وعشرين محاولة فاشلة.

كبار أوروبا يراقبون تونالي

ويتناوب عادة الثلاثي رونالدو، وميراليم بيانيتش، وباولو ديبالا دائماً في تنفيذ الركلات الثابتة ليوفنتوس، بينما يتولى رونالدو أمر ركلات الترجيح.

ويلعب يوفنتوس مساء السبت المقبل أمام سبال ضمن لقاءات الجولة السادسة للدوري الإيطالي.