رونالدو وديبالا يخضعان لفحوصات طبية إضافية اليوم

كل من كريسيتانو رونالدو وباولو ديبالا يخضعان لفحوصات طبية إضافية اليوم من أجل الكشف عن موعد عودتهما للمباريات مع فريق يوفنتوس.

فيسبوك تويتر علي رفعت

يخضع كل من البرتغالي كريستيانو رونالدو والأرجنتيني باولو ديبالا لفحوصات طبية إضافية اليوم الإثنين من أجل تحديد موعد عودتهما للمباريات.

وكان فريق يوفنتوس قد فقد رونالدو خلال فترة التوقف الدولي، بعدما أصيب النجم البرتغالي مع منتخب بلاده في مباراة ودية وغادرها بعد 30 دقيقة من انطلاقها فقط.

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وأشارت الفحوصات الأولية لغياب رونالدو لحوالي 14 يوم على أن يكون متواجدًا في مواجهة الفريق الهامة أمام أياكس في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وسيواجه فريق يوفنتوس نظيره أياكس في العاشر من شهر إبريل الجاري في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، بعد أن تخطى البيانكونيري نظيره أتلتيكو مدريد في دور الـ 16.

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وكان أتلتيكو مدريد قد فاز في لقاء الذهاب من دور الـ 16 بهدفين نظيفين، إلا أن كريسيتانو رونالدو سجل هاتريك حسم به صعود يوفنتوس في لقاء العودة.

جدير بالذكر أن يوفنتوس يحتل في الوقت الحالي صدارة ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 78 نقطة مبتعدًا عن الثاني نابولي بـ 15 نقطة كاملة.