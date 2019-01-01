ساري يعترف بنقطة ضعف يوفنتوس بعد التعادل مع أتلتيكو

يوفنتوس يفرط في نقطتين على ملعب الفريق الإسباني

بقلم علي سمير تابعوه على تويتر

اعترف ماوريسيو سارري مدرب يوفنتوس، بضرورة تحسن فريقه في الدفاع بالكرات الثابتة، بعد التعادل مع أتلتيكو مدريد بدوري أبطال أوروبا.

يوفنتوس كان متقدماً بهدفين نظيفين على حساب نظيره الإسباني، عن طريق خوان كوادرادو وبلايس ماتويدي، لكنه أهدر الفوز بغرابة شديدة.

البيانكونيري استقبل هدفاً عن طريق ستيفان سافيتش، قبل أن ينتزع هيكتور هيريرا التعادل بكرة رأسية قبل النهاية بلحظات.

ساري قال بعد التعادل:"لعبنا بشكل أكثر تطوراً من المواجهة الماضية، اقتربنا من الفوز بعد مستوى مميز وهذا ما يترك الكثير من المرارة بعد التعادل".

وأضاف:"لم نشعر بأي خوف على ملعبهم، ليست المرة الأولى التي يلعب بها الفريق بملاعب كبيرة، ولكن من المحبط تلقي هدفين بهذه الطريقة".

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وتابع:"الأمر المتعارف عليه هو اللعب برقابة رجل لرجل، ولكني لا أراها منطقية في الوقت الحالي، يجب اللعب بالمزيد من الحدة خاصة في الكرات الثابتة".

وفي نهاية حديثه أشاد المدرب الإيطالي بخوان كوادرادو جناح الفريق، بعد ظهوره بمستوى مميز في مركز هجومي، رغم تدربه لمدة شهرين على اللعب كظهير أيمن.