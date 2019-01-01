رونالدو: خضنا المباراة على حقل بطاطس والجميع مرشح للفوز باليورو

كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس ينتقد أرضية ملعب مباراة منتخب بلاده البرتغال أمام لوكسمبورج.

انتقد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب ريال مدريد السابق ويوفنتوس الحالي أرض ملعب مباراة منتخب بلاده أمام نظيره لوكسمبورج ضمن لقاءات الجولة العاشرة من تصفيات كأس الأمم الأوروبية.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها اللاعب لصحيفة "أبولا" عقب المباراة، وأكد خلالها أن أرض الملعب كانت تصلح لزراعة البطاطس.

وقال رونالدو: "من الهام دومًا بالنسبة لي ومن دواعي فخري تمثيل المنتخب البرتغالي وتسجيل الأهداف مع الفريق لمساعدته على تحقيق الصعود".

وأضاف: "كان يجب علينا أن نحقق الفوز في اللقاءين لذلك قمنا بهذا وأنا سعيد بتلك الحقيقة وبالتأهل لخامس بطولة أمم أوروبية لي".

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وأكمل: "الأمور تكون صعبة عندما تلعب في مثل تلك الملاعب، يمكن أن يكون حقل بطاطا بكل سهولة، لكنه كان المكان الذي يجب علينا أن نخوض المباراة فيه فقمنا بذلك وحققنا الفوز".

وأردف نجم يوفنتوس: "الأداء لم يكن جيدًا لكننا قمنا بمهمتنا وحققنا الفوز وتلك كانت الأولوية بالنسبة لنا بالرغم من ذلك لا أعرف كيف تلعب الفرق على ملاعب بتلك الجودة".

وأنهى تصريحاته: "لا يزال الوقت بعيدًا للغاية حتى تبدأ بطولة يورو ٢٠٢٠ وسيكون هناك الكثير من التغيرات، ولن تكون البرتغال مرشحة لمجرد الفوز باللقب الأخير، علينا أن نذهب لهناك ونحاول الفوز بالبطولة، والجميع مرشح للقب".

جدير بالذكر أن رونالدو كان قد وصل لهدفه رقم ٩٩ مع المنتخب البرتغالي في مباراة اليوم التي انتهت بفوز بطل أوروبا بهدفين مقابل لا شيء.