رونالدو وجيسوس - أبرز حضور نهائي كأس زايد

نجوم كرة القدم يحضروان لنهائي كأس زايد

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

حرص عدد من نجوم كرة القدم، على حضور مباراة الهلال السعودي والنجم الساحلي التونسي، في نهائي كأس زايد للأندية العربية.

الهلال يواجه النجم الساحلي، في نهائي كأس زايد، على ملعب هزاع بن زايد بمدينة العين بدولة الإمارات العربية المتحدة.

ويتواجد على رأس الحضور الظاهرة البرازيلي رونالدو دي ليما، والذي حرص على التواجد في هذا العرس الكروي.

كما يتواجد البرتغالي جورج جيسوس، المدير الفني السابق لفريق الهلال، وأيضًا الأسطورة سامي الجابر، لاعب الهلال السابق.

ماجد عبد الله أسطورة نادي النصر، تواجد أيضًا في ملعب هزاع بن زايد، من أجل مساندة الهلال ممثل السعودية في النهائي العربي.

وكان الهلال قد صعد إلى المباراة النهائية، بعد تخطي فريق الأهلي في نصف النهائي، بينما تخطى النجم الساحلي فريق المريخ السوداني.