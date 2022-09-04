رونالدو بديل مُحبط أمام آرسنال .. لمسات محدودة وخطورة غائبة

سيطر الغضب والإحباط على كريستيانو رونالدو خلال مشاركته مع مانشستر يونايتد أمام آرسنال في قمة الجولة السادسة من الدوري الإنجليزي.

واصل مانشستر يونايتد استفاقته في الدوري الإنجليزي، بعدما حقق فوزًا مثيرًا على آرسنال بثلاثة أهداف مقابل هدف، في قمة وختام مباريات الجولة السادسة من موسم 2022-23 في الدوري الإنجليزي الممتاز، والتي أقيمت على ملعب "أولد ترافورد"، وجلس فيها البرتغالي كريستيانو رونالدو احتياطيًا.

مانشستر يونايتد ألحق بالفريق اللندني أول هزيمة له هذا الموسم، وإن كان آرسنال قد تمسك بصدارة ترتيب الدوري الإنجليزي، بعد أن تجمد رصيده عند 15 نقطة بفارق نقطة واحدة عن مانشستر سيتي الوصيف.

أما مانشستر يونايتد، فقد حقق الفوز الرابع على التوالي بعد الخسارة في أول جولتين، ليرفع رصيده إلى 12 نقطة، ويرتقي إلى المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي.

المباراة، وكما جرت العادة تحت قيادة الهولندي إريك تين هاج، شهدت جلوس كريستيانو رونالدو على مقاعد البدلاء، في حين شارك البرازيلي أنتوني الوافد الجديد على فريق "الشياطين الحمر" أساسيًا.

ماذا قدم رونالدو أمام آرسنال؟

رونالدو دخل إلى المباراة في الدقيقة 55 بدلًا من أنتوني بالتحديد، وكان الإحباط والغضب ظاهرًا على قسمات وجه "صاروخ ماديرا" طوال تواجده في الملعب.

وشارك البرتغالي في 32 دقيقة من زمن المباراة، باحتساب الوقت بدل الضائع، ولمس الكرة 15 مرة فقط.

وبالطبع لم يسجل رونالدو أو يصنع أي هدف من أهداف مانشستر يونايتد في المباراة، وسدد كرتين واحدة منهما بعيدة عن المرمى، والثانية تصدى لها دفاع آرسنال.

ووصلت نسبة تمريرات رونالدو الصحيحة إلى 70%، بعد أن نجح في تمرير الكرة سبع مرات من أصل عشر محاولات.

الرقم الأبرز في مشاركة رونالدو أمام آرسنال، كان فوزه بثلاثة صراعات هوائية من أصل ثلاث محاولات، لكنه في المقابل خسر الاستحواذ أربع مرات، ووقع في مصيدة التسلل مرتين.

غضب وإحباط

رونالدو انفعل بشدة على مواطنه برونو فيرنانديش في الدقائق الأخيرة من زمن المباراة، بعد أن تأخر لاعب وسط مانشستر يونايتد في تمرير كرة داخل منطقة الجزاء إلى رونالدو.

"صاروخ ماديرا" ظل يضرب الهواء بيديه ويتحدث إلى نفسه بشكل غاضب، بعد أن تحرك بشكل مثالي انتظارًا لتمريرة برونو، لكن الأخير تأخر في تمرير الكرة وتمكن دفاع آرسنال من اعتراضها.