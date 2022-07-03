رونالدو إلى روما؟ توتي يكشف الكواليس

كريستيانو رونالدو يجتمع مع مورينيو من جديد!

يبحث كريستيانو رونالدو عن طريقة للخروج من مانشستر يونايتد بعد موسم واحد فقط في أولد ترافورد، حيث رد أسطورة روما فرانشيسكو توتي على شائعات احتمال توجه النجم البرتغالي إلىنادي العاصمة الإيطالية.

وارتبط رونالدو بالرحيل عن الشياطين الحُمر في سوق الانتقالات الصيفية الجارية، بسبب بطء مانشستر يونايتد في إبرام صفقات جديدة هذا الصيف بالإضافة إلى قلق البرتغالي من وجوده احتياطيًا مع إريك تين هاج المدرب الجديد للأحمر.

صراع الحصول على خدمات النجم البرتغالي، انطلق في الأسابيع الماضية، حيث تشير بعض التقارير إلى أن مهاجم ريال مدريد ويوفنتوس السابق قد يجتمع مجددًا مع مواطنه جوزيه مورينيو المدير الفني لروما في الاستاد الأولمبي.

هل سيُوقع كريستيانو رونالدو لروما؟

سجل اللاعب البالغ من العمر 37 عامًا 24 هدفًا مع يونايتد الموسم الماضي، لكنه أنهى الموسم خالي الوفاض ويتطلع الآن إلى مطاردة المزيد من الألقاب في نهاية مسيرته الرائعة

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يمكن لروما الذي حصل على لقب دوري المؤتمر الأوروبي الأول في 2021-22، أن يقدم له هذه الفرص، لكن توتي يشك في إبرام صفقة بسبب القيود المالية على الجيالوروسي.

قال صانع الألعاب الأسطوري السابق لشبكة "سكاي سبورت" إيطاليا عن التكهنات التي أثارت ضجة في روما: "لأكون صادقًا، لم أؤمن أبدًا بانتقال رونالدو لروما، لأنني أعرف حقيقة الوضع الحالي".

هل كان بإمكان روما التوقيع مع باولو ديبالا؟

بينما يشكك توتي في كون انتقال رونالدو إلى روما ليست واقعية، يعتقد أنه كان من الممكن جذب نجم آخر إلى صفوف كتيبة مورينيو هذا الصيف.

من المتوقع أن يظل باولو ديبالا لاعب يوفنتوس السابق في إيطاليا حيث يبحث إنتر ميلانو عن التعاقد معه هذا الصيف بشكل مجاني، لكن توتي يعتقد أنه كان على روما فعل المزيد ليكونوا جزء من هذا السباق.

وأضاف عن ديبالا الذي سجل أكثر من 100 هدف في الدوري الإيطالي عبر فترات مع باليرمو ويوفنتوس: "كان التعاقد مع ديبالا ممكنًا للغاية".

وأتم حديثه قائلًا: "سيذهب إلى مكان آخر، بصراحة لا أعرف إلى أين، لكني كنت آمل أن يتمكن من القدوم إلى روما، كانت هناك محادثة، لكنني لا أعرف ماذا حدث بينهما".

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