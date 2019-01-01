رونالدو: الكرة العربية تتطور سريعًا وأظهرت مواهب كثيرة حول العالم

الهلال أمام النجم الساحلي في نهائي كأس زايد للأندية العربية

عبده الليثي فيسبوك تويتر

تحدث البرازيلي رونالدو نجم ريال مدريد السابق، عن حضوره لنهائي كأس زايد للأندية العربية الأبطال المقام على ملعب "هزاع بن زايد" في الإمارات.

ويواجه الهلال السعودي نظيره النجم الساحلي التونسي، في لقاء النهائي على ملعب "هزاع بن زايد"، على لقب البطولة العربية في زيها الجديد.

وحضر رونالدو كأحد نجوم الشرف في النهائي، وكأسطورة الهجوم في كرة القدم، بعد ما قدمه مع ريال مدريد ومنتخب البرازيل في الماضي.

وقال رونالدو في تصريحات لقناة "أبو ظبي الرياضية": "سعيد بتواجدي في هذه المباراة، وأتمنى أن أرى لقاء مميز واستمتع به اليوم".

وأضاف: "كرة القدم العربية تتطور بصورة سريعة جدًا خاصة في العقد الأخير، وفرغت العديد من المواهب والطاقات الكبيرة على مستوى العالم".

ويسعى الهلال لتحقيق البطولة لتكون دافع قوي له في الدوري السعودي والحفاظ على القمة بعد العودة لها مجددًا على حساب النصر.

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ويدخل النجم الساحلي المباراة سعيًا لإحداث المفاجأة بعد صعوده على حساب المريخ السوداني بعد أن فاز في الذهاب بهدف دون رد والتعادل سلبيًا في الإياب.