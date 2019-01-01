رونالدو: الدوري الإيطالي أصعب من البريميرليج والليجا

النجم البرتغالي أكد شعوره بالراحة وتأقلمه بشكل كبير في إيطاليا

يعتقد المهاجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، أن الدوري الإيطالي هو الأصعب من بين جميع المسابقات الأوروبية.

بعض التقارير ربطت رونالدو بالعودة مرة أخرى لريال مدريد، وذلك بعد قدوم المدرب زين الدين زيدان وعودته للميرينجي مرة أخرى.

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زيدان نفسه رفض نفي تلك الإمكانية، ولكن رونالدو أكد شعوره بالراحة مع يوفنتوس في إيطاليا.

وقال رونالدو في تصريحات صحفية:"أشعر بسعادة كبيرة هنا بالتواجد في دوري تنافسي بهذه الطريقة".

وأضاف:"تجربتي جيدة هنا حتى الآن وتأقلمت على الدوري الإيطالي الذي أجده البطولة الأصعب للمهاجمين بالتحديد، هناك جودة كبيرة بكل الفرق بشكل لم أتوقعه".

وعن الحياة بإيطاليا:"سعيد أنا وعائلتي وأطفالي كل شيء إيجابي هنا رغم اختلاف الثقافة، عشت خارج وطني منذ سن 11 سنة لذلك لا توجد أي مشكلة".

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صعوبة التسجيل بالدوري:"الأمر أصعب بكثير من الدوري الإسباني، اللعب هناك مفتوحاً والفرق لا تمانع المجازفة عكس الدفاعات المنظمة في إيطاليا".

مقارنة البريميرليج بالكالتشيو:"لعبت في الدوري الإنجليزي 5 سنوات ولازلت أعتقد أن الإيطالي أصعب".

يذكر أن صاحب الـ34 عاماً نجح في تسجيل 21 هدف بجميع البطولات مع يوفنتوس هذا الموسم.