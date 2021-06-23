رونالدو التاريخي ينقذ البرتغال وألمانيا تفلت من الخروج المبكر في يورو 2020

إثارة كبيرة..

خيّم التعادل الإيجابي بهدفين لمثلهما على مباراتي فرنسا والبرتغال، وألمانيا والمجر، واللتين أقيما لحساب الجولة الأخيرة من دور المجموعات لبطولة يورو 2020.

منتخب البرتغال كانت له الأسبقية في النتيجة عبر كريستيانو رونالدو من ركلة جزاء في الدقيقة 31، ثم تمكن كريم بنزيما من المعادلة بركلة جزاء أخرى في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول.

ومع انطلاق الشوط الثاني، عاد بنزيما وأحرز هدفًا ثانيًا له ولمنتخب فرنسا في الدقيقة 47 بصناعة بول بوجبا، غير أن رونالدو جلب التعادل لبلاده من ركلة جزاء في الدقيقة 60.

ثنائية رونالدو جعلته رسميًا الهداف التاريخي للمنتخبات برصيد 109 هدفًا، بالتساوي مع أسطورة الكرة الإيرانية علي دائي، والفرصة مواتية له للانفراد بالصدارة إن سجل في المباريات المقبلة.

على طريقة ليفاندوفسكي ورويس.. اللقاء الأول بين بنزيما ورونالدو في الملعب

المجر فاجأت الجميع بإحراز التقدم في قلب أليانز آرينا بالدقيقة 11 عبر آدم شالاي، لكن بعد محاولات مكثفة تمكن كاي هافيرتس من إدراك التعديل في الدقيقة 66.

لم يهنأ الألمان كثيرًا بهذا التعادل، حيث أحرز أندرياس شيفر بعدها بدقيقتين هدف المقدمة مجددًا للمجر، إلا أن ليون جوريتسكا أنقذ بلاده بهدف التعديل في الدقيقة 84.

على هذه الحالة، تأهل الثلاثي فرنسا وألمانيا والبرتغال إلى دور الـ16 على الترتيب، بـ5 نقاط للأولى و4 للثنائي الآخر، مع تفوق المانشافت بالمواجهات المباشرة.

ستلعب ألمانيا أمام إنجلترا، فيما تلتقي فرنسا مع سويسرا والبرتغال مع بلجيكا.