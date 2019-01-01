الانتقالات
الدوري الألماني - الدرجة الأولى

رومينيجيه يؤكد استمرار السعي وراء هودسون أودوي

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ويؤكد كونها الصفقة الوحيدة التي سعى لها بايرن بشكل جدي..
أحمد أباظة    فيسبوك      تويتر

أبدى كارل هاينز رومينيجيه رئيس بايرن ميونيخ عدم قلقه بشأن عدم نجاح النادي في ضم أي لاعب بفترة الانتقالات الشتوية.

 

وقال رومينيجيه:"أعتقد أن الشيء الوحيد الذي كان حسن صاليحميدزيتش (المدير الرياضي) يريده هو هودسون أودوي لاعب تشيلسي".

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وأضاف:"لقد وقع في غرام اللاعب تقريباً على صعيد الجودة، ولكن كل شيء آخر كان مجرد شائعات".

وأوضح:"أعتقد أن حسن يشبه أولي (هونيس) إلى حد ما، كان لدينا تعاقدات في المادي لم تنجح في الخطوة الأولى، ولكنها نجحت في المرة الثانية، وهذا ما سنعمل عليه الآن".

وكان تشيلسي قد رفض عرضاً قيمته 40 مليون يورو متمسكاً بجناحه البالغ من العمر 18 عاماً، إلا أن التقارير تؤكد رغبته في الانتقال لبايرن.

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