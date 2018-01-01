رومينيجيه متمنيًا عودته للبايرن: تشابي ألونسو كان جنرالًا على أرض الملعب

هل يُصبح تشابي مدربًا لبايرن ميونيخ ذات يوم؟

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

أشاد كارل هاينز رومينيجيه المدير التنفيذي لبايرن ميونيخ كثيرًا بلاعب الفريق السابق "تشابي ألونسو" متمنيًا عودته للنادي الألماني.

ولعب ألونسو في البايرن عام 2014 بعدما قضى عدة سنوات مع ليفربول وريال مدريد تُوج خلالها بدوري أبطال أوروبا مرتين، ويدرس صاحب الـ37 عامًا حاليًا التدريب مع فريق ريال مدريد تحت 14 عامًا.

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وتحدث رومينيجيه لصحيفة كيكر الألمانية عن ألونسو قائلًا "أتمنى أن يعود يومًا ما للبايرن. تشافي يشع بالسلطة والقوة، لديه مهارات تدريبية رائعة ويتحدث عدة لغات".

"هو شخص رائع، كان جنرالًا على أرض الملعب وكل اللاعبين يتبعونه. الكرة كانت تصل إليه ثم تخرج من عنده بشيء من السحر. كان يستطيع التحكم بنسق الأداء، يرفعه أو يخفضه. تشابي يفكر سريعًا ويلعب سريعًا".