رومينيجيه: حميديتش هو أولي هونيس الصغير!

إشادة كبيرة بالمدير الرياضي للبايرن

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

أشاد كارل هاينز رومينيجيه المدير التنفيذي لبايرن ميونيخ كثيرًا بالمدير الرياضي للنادي "حسن صالح حميديتش" مشبهًا إياه بالرئيس أولي هونيس في شبابه.

وتحدثت عدة تقارير عن عدم رضا الجماهير على تواجد حميديتش في منصبه وأن علاقته مع اللاعبين والجماهير ليست جيدة، لكن رومينيجيه رد على تلك التقارير ضمنيًا بالإشادة بلاعب الفريق السابق.

إذ قال في تصريحاته "حسن مجتهد في عمله بشكل لا يُصدق، يمتاز بالمرونة والرشاقة، وأنا أحب هذا"

أضاف "حين يُفتح سوق الانتقالات، يُصبح أشبه بأولي هونيس الصغيرفي قدرته على التحرك نحو الهدف وعدم تركه يفلت منه، لهذا أثق أنه سيشق طريقه هنا".

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"يقوم بعمله بحماس كبير، نحن دومًا معه، ننصحه إذا لزم الأمر، لكنه يشق طريقه جيدًا وأنا متأكد من هذا".

وكان رومينيجيه قد جدد عقده خلال الأيام الأخيرة لعامين قادمين، وقد سُئل إن كان ممكنًا أن يتواجد أوليفر كان في منصب المدير الرياضي التقني ويعمل حميديتش كمدير رياضي تحت قيادته في النادي، فأجاب "دعونا لا نتعجل، لننتظر كيف ستتطور الأمور. يجب أن يكون هدف حميديتش دخول مجلس الإدارة يومًا ما، هذا منطقي ومفهوم تمامًا".

يُذكر أن الرجل البوسني كان قد صرح قبل فترة أنه لا يُريد العمل تحت قيادة مدير رياضي تقني.