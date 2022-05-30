رومينيجيه: "أعتذر لرحيل ألابا .. ولم نتمكن من تلبية طلبات كروس"

رومينيجه يعتذر بسبب لاعبي ريال مدريد!

اعتذر كارل-هاينتس رومينيجه الرئيس التنفيذي السابق لنادي بايرن ميونخ على رحيل دافيد ألابا عن الفريق البافاري كما شرح أسباب بيع توني كروس إلى ريال مدريد.

ديفيد ألابا وتوني كروس من الركائز الأساسية في نجاح ريال مدريد خلال هذا الموسم، ويعدان أحد أهم الأسباب تحقيق ريال مدريد بطولة دوري أبطال أوروبا

وانتقدت جماهير بايرن ميونخ إدارة النادي البافاري بسبب التفريط في اللاعبين خلال السنين السابقة، مما أدي إلى خروج كارل هاينتس رومينيجه، الرئيس التنفيذي السابق للبايرن وتقديم اعتذارًا عن رحيل المدافع النمساوي في الصيف الماضي، عندما انضم إلى ريال مدريد في صفقة انتقال مجانية.

رومينيجه يعتذر لجماهير بايرن ميونخ بسبب ألابا

قال رومينيجه لصحيفة "بيلد" الألمانية: "أنا آسف جدًا لرحيل ديفيد الأبا، أعتذر عن ذلك".

وأضاف: "لقد كان قائد الدفاع وقضى عامًا رائعًا تحت قيادة هانسي فليك عندما فزنا بدوري أبطال أوروبا في لشبونة".

وتابع: "رحيله عن بايرن كان ملحوظًا للغاية. هذا شيء يؤسفني، لأكون صادقًا".

أسباب رحيل توني كروس عن بايرن ميونخ

وفسر رومينيجه أسباب تخلى بطل الدوري الألماني عن توني كروس، الذي رحل عن بايرن في 2014 مقابل 25 مليون يورو لريال مدريد.

وصرح رومينيجه: "طلب وكيله الكثير من البايرن، لدرجة أننا لم نتمكن من تلبية مطالبه".

وأردف: "لقد استفدنا من انتقاله ولا أعتقد أننا ارتكبنا أي خطأ".

نجاحات كروس مع ريال مدريد

يعتقد رومينيجه أن حصد كروس لأربعة ألقاب في دوري أبطال أوروبا مع ريال مدريد وواحد مع بايرن ميونخ يسلط الضوء على مدى جودته في اللعب.

وأشار رومينيجه: "لسنا بحاجة لمناقشة مسيرته".

وأتم: "كروس يلعب في ناد كبير ولهذا يفوز بالألقاب، ولأنه يمتلك مدربين رائعين".

الجدير بالذكر أن ريال مدريد توج بدوري أبطال أوروبا للمرة الـ 14 في تاريخه بعد تغلبه على ليفربول بهدف دون رد يوم السبت الماضي على ستاد دو فرانس.

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