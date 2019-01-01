رومينيجه ينفي شائعات عودة رودريجيز لريال مدريد

تعرف على تصريحات رومينيجه حول عودة رودريجيز لريال مدريد

نفى كارل هانز رومينيجه، المدير التنفيذي لبايرن ميونخ، شائعات عودة خاميس رودريجيز إلى صفوف ريال مدريد بنهاية الموسم.

التقارير الصحفية أكدت أنّ بايرن ميونخ لن يُفعل بند أحقية الشراء في عقد رودريجيز.

وقال رومينيجه في تصريحات صحفية: "هذه الأخبار غير صحيحة على الإطلاق، فلم نحسم القرار النهائي بعد".

وأوضح: "سوف يكون هناك اجتماع مع اللاعب والمدير الفني وسوف نستقر على القرار النهائي".

من جانبه، أكد أسطورة البافاري، فرانز بيكنباور، أنّ رودريجيز يمتلك الإمكانيات التي تجعله مفيدًا لبايرن ميونخ في الموسم المقبل.

فاز @FCBayernAr في آخر 9⃣ مباريات لعبها على أرضه في البوندسليجا، وحافظ على شباك نظيفة في 5⃣ مباريات منها 🇩🇪💫

فهل سيكمل تلك السلسة اليوم أمام هانوفر 🤔

إليكم تشكيلة الفريق البافاري 📋 pic.twitter.com/mUlcwwYAdY — جول العربي - Goal (@GoalAR) May 4, 2019

وواصل: "إنّه لاعب جيد بالكرة وقادر على المراوغة وصناعة الخطورة وتقديم الأفضل باستمرار".

واختتم: "لا أتمنى رحيله، سوف تكون خسارة كبيرة لبايرن ميونخ لو حدث ذلك".

جدير بالذكر أنّ مانشستر يونايتد وتشيلسي يراقبان موقف اللاعب لمحاولة التعاقد معه في الصيف المقبل.