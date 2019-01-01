رومينيجه يؤكد تعيين كان ويرفض تأكيد بقاء كوفاتش

بايرن يحافظ على تقاليده بتعيين نجوم الماضي

فيسبوك تويتر هيثم محمد

أكد كارل هانز رومينيجه، مدير بايرن ميونخ، التقارير التي تتحدث عن تولي نجم الفريق السابق أوليفر كان منصبه في المستقبل.

وكان حارس الفريق السابق قد أكد في وقت سابق أنه في طريقه لتولي منصباً رسمياً في الفريق البافاري بالفترة المقبلة.المزيد هنا.

وأوضح رومينيجه مع "سكاي" أن كان سيكون خليفته بالمنصب بحلول نهاية عقده هو مع بايرن ميونخ في 2021، مؤكداً أنه سيعتزل العمل الإداري بعدها.

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عند سؤاله عن إذا كان سيشاهد المباراة، قال أليجري للصحافة 🗞️



🗣️ "اليوم يوجد مسلسل فلاش ونجلي يحبه كثيراً، أما مساء الأحد فيوجد مونوبوليو على التلفاز" 😂 pic.twitter.com/U9uHWQq0pE — جول العربي - Goal (@GoalAR) April 7, 2019

وأكد رومينيجه أن كان حصل بالفعل على الضوء الأخضر من مجلس إدارة بايرن ميونخ لتولي المنصب، وأنه سيساعده حتى يخلفه رسمياً.

وفي سياق آخر، رفض رومينيجه تأكيد بقاء نيكو كوفاتش مدرباً للفريق الموسم المقبل: "في بايرن لا يوجد ضمانات، الجميع يجب أن يقدم أفضل ما عنده، من لا يتحمل الضغط هو في المكان الخاطيء".

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وقاد كوفاتش بايرن للانتصار بنتيجة عريضة قوامها خمسة أهداف مقابل لا شيء على ضيفه بوروسيا دورتموند مساء السبت لينتزع صدارة البوندسليجا.

ويبقى الحديث مطروحاً عن إمكانية رحيل كوفاتش بحلول نهاية الموسم وتعيين اسماً جديداً لتدريب بايرن ميونخ، وتم ترشيح البرتغالي جوزيه مورينيو.