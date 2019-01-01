رومينيجه: لم نناقش فكرة إقالة كوفاتش من الأساس

كوفاتش حقق الثنائية في موسمه الأول مع بايرن

فيسبوك تويتر هيثم محمد

نفى كارل هانز رومينيجه، مدير بايرن ميونخ، أن يكون هناك أي احتمالية لإقالة مدرب الفريق نيكو كوفاتش، مؤكداً أن الفكرة لم تكن مطروح من الأساس.

ونجح كوفاتش في موسمه الأول لقيادة الفريق للثنائية المحلية بعدما حسم الدوري الأسبوع الماضي والكأس مساء السبت على حساب لايبزج.

وقال رومينيجه مع "فوكس": "بالتأكيد سيبقى كوفاتش مدرباً، الموضوع لم يكن أصلاً مطروحاً للنقاش، ولم نشكك في إمكانياته".

كوفاتش بعد الفوز بالثنائية المحلية: أشعر بالفخر

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كوفاتش أول من يحقق الثنائية لاعبًا ومدربًا في تاريخ ألمانيا

وأضاف: "الأمر يتعلق بالفوز، هذا هو ما يهمنا في بايرن ميونح، والمدرب لعب دوراً محورياً في الأمر، الفريق كان محترماً اليوم في النهائي".

وختم النجم السابق للبافاري: "بالنسبة لنا لم نشك ولو للحظة أن كوفاتش مستمر معنا كمدرب الفترة المقبلة".

كوفاتش أصبح أول من يحقق بطولة الكأس بشكل متتالي بعد تتويجه بها مع بايرن هذا الموسم ومع إينتراخت فرانكفورت على حساب البافاري العام الماضي.