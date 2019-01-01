رومينيجه: لقد بكيت عند إقالة أنشيلوتي

اندماج سريع للأسماء الجديدة مع البافاري

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

أبدى كارل هاينتس رومينيجه رئيس بايرن ميونيخ حزنه في وقت اضطراره لإقالة المدرب الأسبق كارلو أنشيلوتي.

وقال رومينيجه في تصريحاته لصحيفة لاجازيتا ديلو سبورت:"يمكنني تذكر هذا الوقت الذي اضطررت فيه لإقالة كارلو أنشيلوتي، لقد كنت أبكي".

وأضاف:"كارلو تفهم الوضع وعانقني وقال أن كل شيء على ما يرام، وأني لم أعد رئيسه بعد اليوم ولكننا لا زلنا أصدقاء".

أما عن مصير إيفان بيريسيتش جناح بايرن الحالي المعار من إنتر ميلان، أكد الرئيس إمكانية التعاقد معه بشكل نهائي في نهاية الموسم.

يذكر أن شرط الشراء في عقد الجناح الكرواتي مقدر بمبلغ 20 مليون يورو.