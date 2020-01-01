رومينيجه: كرة القدم قد تتوقف حتى 2021 وسنعود لزمن ما قبل نيمار

تعرف على تصريحات رومينيجه حول تأثير فيروس كورونا على كرة القدم

أكد كارل هانز رومينيجه، المدير التنفيذي لنادي بايرن ميونخ، إنّ كرة القدم قد تستفيد من الأجواء التي صنعها وباء كورونا لمحاولة تصحيح الأوضاع وخلق بيئة أكثر عقلانية.

بايرن ميونخ عاقب جيروم بواتينج على خرقه قواعد الحجر الصحي منذ أيام.

المزيد من الفرق

وقال رومينيجه في حوار مع صحيفة "البايس" الإسبانية: "الجانب الاقتصادي في كرة القدم مهم دون شك، وعلينا التركيز الآن على تجنب حدوث خسائر فادحة لأن كل شيء حاليًا متعلق بالأموال وهناك العديد من الفرق سوف تتأثر سلبيًا لأننا لم نكن نتوقع حدوث كل هذا".

وواصل:" منذ تطبيق قانون بوسمان عام 1995 وبدأت المشاكل الكبرى تظهر في كرة القدم وذلك بسبب زيادة الرواتب وقيمة اللاعبين في سوق الانتقالات، الجميع يفعل ذلك بما فيهم بايرن ميونخ، فأي زيادة في الميزانية تذهب إلى اللاعبين ووكلاء الأعمال. ربما نحاول الاستفادة من الأزمة الحالية بخلق كرة قدم أكثر عقلانية وتصحيح أخطاء الماضي".

أسطورة بايرن ميونخ أشار إلى أنّه لا يؤيد فكرة إقامة بطولة دوري السوبر الأوروبي مشيرًا إلى أنّها ستخدم الفرق الكبرى اقتصاديًا ولكن الجمهور لن يحبها ولن يرغب في متابعتها.

وحول شكل سوق الانتقالات المقبل، أوضح: "أعتقد أن الأمر سيكون صعبًا، لأنه سيكون هناك عرض أكثر من الطلب، لأن الفرق المتوسطة تود الاستثمار لتعويض الخسائر المالية وذلك ببيع اللاعبين للفريق الكبيرة، ولا أعتقد أن أي فريق كبير سوف يوافق على دفع هذه المبالغ الضخمة".

وأردف: "كل الفرق اضطرت لدفع العديد من الاموال في سوق الانتقالات خلال السنوات الماضية وتحديدًا منذ رحيل نيمار إلى باريس سان جيرمان في 2017 مقابل 222 مليون يورو، ولكن بسبب الظروف الحالية سوف يحاول الجميع البقاء أحياء اقتصاديًا ولن يتهور في صرف الأموال مرة أخرى".

وأكمل: "تواصلت مع رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم فيما يتعلق بسوق الانتقالات لأن هناك العديد من الأزمات، مثلًا هناك فيليبي كوتينيو معار من برشلونة حتى 30 يونيو، ماذا سنفعل لو تأخر دوري أبطال أوروبا لما بعد ذلك، هل نستطيع الاعتماد عليه؟ ما هي الضوابط؟ أعتقد أن الفيفا سوف تجد حلولًا لذلك".

رومينيجه نفى إمكانية تكرار تجربة الدوري البلجيكي في الدوريات الأوروبية الكبرى مشيرًا إلى أنّ كلوب بروج كان متفوقًا على أقرب ملاحقه بـ 15 نقطة وهذا غير موجود في إسبانيا أو ألمانيا، كما أنّ الضرر الاقتصادي سيكون كبيرًا للغاية وخاصة خسائر عوائد البث.

واختتم: "في بايرن ميونخ نضع احتمال عدم خوض أي مباراة حتى 2021 ولكن لا أحد في العالم يتمنى حدوث ذلك، لأنه لو توقف كرة القدم في 2020 سوف نبقى في موقف صعب للغاية. أتمنى أن تنجو كرة القدم قبل ذلك".

جدير بالذكر أنّ الاتحاد الأوروبي يحاول بذل كل الجهود لأجل إنهاء الموسم مطلع أغسطس المقبل.