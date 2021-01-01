رومينيجه: صلاح "ميسي" إفريقيا ولنا الشرف في ضمه .. وأعرف الأهلي والزمالك جيدًا

رومينيجه يتحدث عن صلاح .. ومعرفته بالأهلي والزمالك

تحدث كارل هاينز رومينيجه رئيس نادي بايرن ميونخ الألماني عن النادي الأهلي المصري، وقيمة تواجد الفريقين في بطولة كأس العالم للأندية 2021 بقطر، في الوقت الحالي.

وكان بايرن ميونخ الألماني قد حقق الفوز على نظيره الأهلي بهدفين دون رد في نصف نهائي كأس العالم للأندية 2021، أحرزهم البولندي روبرت ليفاندوفسكي وسط أداء طيب للغاية من قبل الفريق المصري.

وقال رومينيجه على قناة "أون تايم سبورتس 2" عبر برنامج "جمهور التالتة": "الفيفا يقوم بتنظيم كأس العالم للأندية بشكل رائع للغاية وبطولة عظيمة وأرى أن وجودنا في هذه البطولة نجاح ، خاصًة أنه محفل عالمي".

وأضاف رئيس البافاري: "أعرف الأهلي جيدًا وهو بطل إفريقيا ونتابعه بشكل جيد للغاية خلال الفترة الأخيرة، ونعرف جيدًا أنه يحقق الكثير من البطولات ومن أفضل الفرق في القارة السمراء على الصعيد المحلي والقاري، وعلاقتنا بالنادي طيبة منذ فترة طويلة".

وعن محمد صلاح، تحدث رومينيجه: "محمد صلاح لديه الكثير من الإمكانيات الكبيرة ويقدمها رفقة ليفربول وهو ما يعكس قوة الكرة المصرية بكل تأكيد".

وأضاف عن نجم ليفربول الإنجليزي: "محمد صلاح هو ميسي الكرة الإفريقية، ويمتلك قدرات خاصة تجعله قادرًا على اللعب في أفضل أندية العالم، ولا نفكر في الوقت الحالي في ضمه ولكن لنا الشرف إذا حدث ذلك في يومًا ما".

واختتم رومينيجه تصريحاته عن صلاح قائلًا: "محمد صلاح يقدم الكثير، يجعله يقارن بما يقدمه رونالدو مع يوفنتوس وميسي مع برشلونة".

وأردف رئيس نادي بايرن ميونخ عن الكرة المصرية: "للأسف لم أتابع نهائي إفريقيا بين الأهلي والزمالك ولكنني شاهدت ردود الأفعال في الصحافة، أعرف الفريقين وأعلم أنهم الأفضل في إفريقيا وهو ما يعكس قوة الكرة المصرية".

بايرن ميونخ تأهل إلى نهائي كأس العالم للأندية 2021 على حساب الأهلي، ليواجه تايجرز المكسيكي يوم الخميس المقبل، بينما يواجه الفريق المصري نظيره بالميراس البرازيلي في نفس اليوم في لقاء تحديد المركزين الثالث والرابع.