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الدوري الألماني - الدرجة الأولى

رومينيجه: لا أحب كثرة التغييرات في بايرن ميونخ

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هل يخمد رومينيجه ثورة الانتقالات لبايرن ميونخ؟ تعرف على تصريحات المدير التنفيذي

    مصعب صلاح      تابعوه على تويتر

نفى كارل هانز رومينيجه، المدير التنفيذي لنادي بايرن ميونخ ، إمكانية إجراء الكثير من التغييرات في صفوف الفريق البافاري خلال الفترة المقبلة.

التقارير الصحفية تؤكد رغبة بايرن ميونخ التعاقد مع لوكاس هيرنانديز من أتلتيكو مدريد كما سيتم البحث عن بدلاء لآرين روبن وفرانك ريبيري..

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وقال رومينيجه في تصريحات لصحيفة "كيكر" الألمانية: "لست من هواة التغيير باستمرار في قائمة الفريق ولا أرى أنّ هذا الأمر سيعود علينا بالنفع".

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وتابع: "الفريق لا يحتاج إلى الكثير من التغييرات ولكنّه بحاجة إلى تصحيح بعض الأمور والتدرب بصورة جيدة وتطوير المجموعة الموجودة حاليًا".

المدير التنفيذي للبافاري انتقد أيضًا أسلوب المداورة، مؤكدًا أنّه لم يلعب كرة القدم بهذه الطريقة، ففي الماضي كان هناك 11 لاعبًا على أتم جاهزية لخوض كل لقاء.

واختتم: "نيكو كوفاتش هو المدير الفني للفريق البافاري وبالتالي هو المسؤول الوحيد عن اختيار التشكيل والأسماء التي تلعب ولذلك هو صاحب القرار الأول والأخير".

بايرن ميونخ يحتل المركز الثالث في الدوري الألماني بفارق 6 نقاط عن المتصدر كما سيواجه ليفربول في ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

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