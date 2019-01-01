رومينيجه يعد بتدعيم بايرن ميونخ وينتقد صفقة جريزمان

مدير بايرن يشرح استراتيجية الفريق في الميركاتو

فيسبوك تويتر هيثم محمد

أكد كارل هانز رومينيجه، مدير بايرن ميونخ، أن ناديه يظل مقصداً للاعبين وفريق جذاب لما يمتلكه من مقومات.

وتعرض بايرن لهجوم من قبل الصحافة ولاعبي الفريق بسبب عدم تدعيم صفوفه بشكل كاف في الصيف الحالي.

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وقال رومينيجه مع "بيلد": "نريد منافسة أهل القمة في إيطاليا، إنجلترا، وإسبانيا، وأن يتواجد لاعبين شباب في قائمتنا".

وأكمل: "الشباب لا يكلف أرقام كبيرة في الانتقالات، لا نريد أن نشارك في الجنون الحالي، نملك فلسفة خاصة بنا".

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وضرب رومينيجه مثلاً بصفقة أنطوان جريزمان إلى برشلونة: "النادي يدفع مبلغاً مليوني من رقمين للاعب، ويتحمل الضرائب، الأمر كأنك تحمل حقيبة ظهر طوال الوقت".

وأردف: "بايرن ميونخ يظل فريق جذاب، ترتيبنا الثالث في قائمة اليوفا، نملك ملعب رائع، ومدينة ميونخ جميلة، نحن مكان جذاب للغاية".

وختم: "هناك صفقات قادمة بالتأكيد، مركزي ممتع بالنسبة لي".

وضم بايرن المدافعين الفرنسيين لوكاس هيرنانديز وبينيامين بافارد، ويحاول التعاقد مع ليروي ساني، نجم مانشستر سيتي.