رومينيجه يعلق على اهتمام بايرن بضم ريبيتش

اللاعب متابع من عدة أندية كبرى

فيسبوك تويتر هيثم محمد

علق كارل هانز رومينيجه، مدير بايرن ميونخ، على الشائعات حول اهتمام الفريق بضم أنتي ريبيتش، نجم إينتراخت فرانكفورت.

ريبيتش كان محط الحديث هذا الصيف، وارتبط اسمه بأندية من حجم إنتر، أتلتيكو مدريد، وميلان، بالإضافة لوست هام.

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ونقلت "بيلد" عن رومينيجه قوله: "لا صحة لتلك التقارير، لا يجب أن نصدق كل ما تقوله الأندية الأخرى عن لاعبيها".

وربطت تقارير في الأيام الأخيرة بايرن ميونخ بالعودة مجدداً للاهتمام بريبيتش بعدما قيل إنه سبق وحاول ضمه الصيف الماضي.

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ويرتبط ريبيتش بعلاقة قوية مع مدرب بايرن الحالي نيكو كوفاتش لسابق عملها معاً في فرانكفورت قبل تولي الأخير تدريب البافاري.

وبدأ بايرن البوندسليجا بشكل مذبذب بعد التعادل مع هرتا برلين 2-2، ثم انتصاره الساحق على شالكه بثلاثية نظيفة.