رومينيجه: أخبرنا ليفاندوفسكي أننا سنرفض كل العروض حتى من ريال مدريد!

كارل هاينز رومينيجه مدير نادي بايرن ميونخ يتحدث عن رغبة روبرت ليفاندوفسكي السابقة في الانضمام لريال مدريد وكيف تعامل معها النادي؟

كشف كارل هاينز رومينيجه عن تفاصيل تعامل ناديه بايرن ميونخ مع رغبة روبرت ليفاندوفسكي السابقة في الانضمام لصفوف ريال مدريد.

جاء هذا في تصريحات أدلى بها رومينيجه مدير النادي، وأكد خلالها أن ليفاندوفسكي فكر في ذلك منذ اليوم الأول له في بايرن ميونخ.

وقال رومينيجه: "عندما جاء روبرت ليفاندوفسكي للمرة الأولى لبايرن ميونخ كان عقله يقوده للانتقال لصفوف ريال مدريد".

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وأضاف: "كان يفكر في ذلك من أجل الحصول على جائزة أفضل لاعب في العالم، لكن أعتقد أن كل ذلك تغير في آخر مرة جدد عقده معنا".

وأكمل: "قبل عامين أخبرناه أننا سنرفض كل العروض التي سيتم تقديمها له، حتى لو كانت تلك العروض من ريال مدريد".

وأردف عن راتبه: "علينا أن نقدم له الراتب المناسب للسوق، فنجوم كرة القدم لن يستمروا في بايرن ميونخ فقط لأن النادي جميل، لقد تحدثت معه كثيرًا هذا العام".

جدير بالذكر أن ليفاندوفسكي كان قد حصل لتوه على جائزة أفضل لاعب في العالم للمرة الأولى في مسيرته الكروية بعد موسم أكثر من مذهل مع بايرن ميونخ حقق خلاله كافة الألقاب الممكنة.