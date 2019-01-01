رومينيجه: أتابع مشكلة إنتر وإيكاردي ولكن أثق في زهانج وماروتا

أعين مدير بايرن ميونخ في ميلانو

فيسبوك تويتر هيثم محمد

ذكر كارل هانز رومينيجه، المدير التنفيذي لبايرن ميونخ، أنه ما زال يتابع فريقه القديم إنتر وتحدث عن المشكلة القائمة بينه وبين لاعبه ماورو إيكاردي.

ولعب نجم بايرن ميونخ السابق بقميص النيراتزوري في الفترة من 1984 وحتى 1987 في 64 مباراة وسجل 24 هدفاً.

وقال رومينيجه مع "لاجازيتا": "أتابع مع يحدث مع إيكاردي، قرار حساس للغاية، ولكن الآن هناك ماروتا وهو يعرف ما يفعل".

وأتبع: "إيكاردي عليه أن يعرف النادي الذي يمثله وما يعنيه، أتمنى أن يتم حل الأمر للمستقبل، أتفهم أن زوجته دخلت في الموضوع، ولكن الفريق والمدرب يتضرر".

وواصل النجم الألماني: "أثق أن ماروتا سيحل الوضع، الآن أيضاً هناك زهانج، شخص محترم ومتعلم أعرفه ولديه الاستعداد لتعلم المزيد".

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وأضاف: "ميلان كذلك يملك إدارة محترمة، من المهم عودة قطبي ميلانو لأنهما صورة عالمية وأصحاب قدرات اقتصادية كبرى".

وحول مباراة إنتر مع فرانكفورت: "سأشاهدها من التلفاز وأشجع فريقي القديم، فرانكفورت فريق قوي للغاية هجومياً وجمهوره مميز، الثنائي هالر ويوفيتش أقوياء ولكنه دفاعياً ضعيف، فزنا عليهم 5-0 و3-0".

وأكمل: "إنتر يجب أن يخرج بنتيجة جيدة في ألمانيا بالذهاب ويسجل حتى يتمكن من العبور عبر فرانكفورت".

وختم بالحديث عن كارلو أنشيلوتي: "عند إقالته قال لي إنك لن تصبح رئيسي ولكن ستبقى صديقي، وهو الحال بيننا، يقوم بعمل جيد مع نابولي، يوفنتوس قوي للغاية، والدوري في إيطاليا يشبه ألمانيا باستثناء الموسم الجاري".

ويلعب إنتر مساء الخميس مع إينتراخت فرانكفورت على ملعب الأخير بألمانيا ضمن ذهاب دور الستة عشر للدوري الأوروبي.