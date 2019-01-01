روما يوضح تفاصيل صفقة زاباكوستا وإمكانية عودته لتشيلسي

نادي روما الإيطالي يوضح تفاصيل صفقة ضم اللاعب دافيدي زاباكوستا في فترة إعارة من تشيلسي الإنجليزي.

فيسبوك تويتر علي رفعت

كشف مورجان دي سانتس لاعب روما السابق والإداري الحالي في النادي عن تفاصيل صفقة ضم اللاعب دافيدي زاباكوستا من صفوف تشيلسي.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها دي سانتس، وأكد خلالها أن الصفقة في الأساس هي إعارة لمدة ستة أشهر تبدأ هذا الصيف.

وقال دي سانتس: "زاباكوستا جاء لنا في إعارة لمدة ستة أشهر، بتجديد تلقائي لها حتى عام ٢٠٢٠ في ظروف معينة لو لم يتم منع تشيلسي من الإنتقالات".

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وأضاف: "هو لاعب هام للغاية لذلك نحن قبلنا بتلك الشروط، والتي لا تعد مجحفة بشكل كبير، اللاعب سيبقى هنا لمدة عام على الأقل".

ويعاني تشيلسي في الوقت الحالي من منع لتسجيل اللاعبين بسبب عقوبة الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" والتي جاءت بنهاية الموسم الماضي.

جدير بالذكر أن تشيلسي يأمل في رفع العقوبة عن نفسه خلال الفترة المقبلة ليستطيع الدعم خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة في يناير.