روما ينضم لقائمة المهتمين بالحصول على خدمات مورينيو

الصراع يشتد أكثر للحصول على خدمات البرتغالي

فيسبوك تويتر إسلام أحمد

يظل البرتغالي جوزيه مورينيو، الاسم الشاغر الأبرز في عالم التدريب والذي يسعى الكل خلفه.

فمنذ رحيله عن مانشستر يونايتد الإنجليزي، تربطه التقارير بالعديد من الأندية، خاصة إنتر الإيطالي الذي سبق له تدريبه.

كما ربطته التقارير بالتدريب في فرنسا، من بوابة ليون وموناكو، إلا أن رئيس ليون أكد صعوبة الأمر.

فيما أبدى البرتغالي سابقاً اهتمامه بالتدريب في الدوري الألماني كوجهة محتملة.

ووفقًا لسكاي سبورت الإيطالية فأن روما وإنتر من اقرب الأندية المُحتملة والتي قد تشهد عودة السبيشال وان مرة أخرى للتدريب.

ما رأي الشارع في أسباب تراجع مستوى صلاح؟ 🤔

إجابات مختلفة، والبعض يلوم ماني والابتعاد عن الأخلاق! 🤦‍♂️#جول_في_الشارع pic.twitter.com/RKVNpZT9FU — جول العربي - Goal (@GoalAR) April 3, 2019

وقد يقلل مورينيو راتبه من أجل التدريب مرة أخرى، خاصة مع إنتر من 10 إلى 8 مليون، حيث يفضل خافيير زانيتي نائب الرئيس، تواجد مورينيو، بينما يفضل بيبي ماروتا تواجد أنطونيو كونتي.

وتابعت سكاي إيطاليا، أن المسؤولين في روما أجروا اتصالاً بالبرتغالي، من أجل فتح باب المفاوضات مبكرًا.

أنت الآن لاعب كرة محترف في أحد الفرق 🌟

رحل مدرب فريقك بسبب سوء النتائج، والإدارة ستكلّف مدرب جديد من أجل إنقاذ الفريق.. من هو المدير الفني الذي تتمنى العمل تحت إدارته؟ ولماذا؟ 👨‍🏫 pic.twitter.com/Z7hvNdKcuH — جول العربي - Goal (@GoalAR) April 4, 2019

ويعد إنتر الوجهة الأبرز لمورينيو، خاصة أن روما كان منافسه في فترة توليه المهمة وحصوله على الثلاثية التاريخية.

ويفكر روما في العديد من الأسماء، من ضمنهم مونتيلا وجاتوزو للموسم المقبل، لخلافة رانييري الذي يدرب الفريق بشكل مؤقت لنهاية الموسم عقب إقالة إيزبييو دي فرانشيسكو.