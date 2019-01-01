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الدوري الإيطالي - الدرجة الأولى

روما ينضم لقائمة المهتمين بالحصول على خدمات مورينيو

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الصراع يشتد أكثر للحصول على خدمات البرتغالي

إسلام أحمد    فيسبوك      تويتر

يظل البرتغالي جوزيه مورينيو، الاسم الشاغر الأبرز في عالم التدريب والذي يسعى الكل خلفه.

فمنذ رحيله عن مانشستر يونايتد الإنجليزي، تربطه التقارير بالعديد من الأندية، خاصة إنتر الإيطالي الذي سبق له تدريبه.

كما ربطته التقارير بالتدريب في فرنسا، من بوابة ليون وموناكو، إلا أن رئيس ليون أكد صعوبة الأمر.

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فيما أبدى البرتغالي سابقاً اهتمامه بالتدريب في الدوري الألماني كوجهة محتملة.

ووفقًا لسكاي سبورت الإيطالية فأن روما وإنتر من اقرب الأندية المُحتملة والتي قد تشهد عودة السبيشال وان مرة أخرى للتدريب.

وقد يقلل مورينيو راتبه من أجل التدريب مرة أخرى، خاصة مع إنتر من 10 إلى 8 مليون، حيث يفضل خافيير زانيتي نائب الرئيس، تواجد مورينيو، بينما يفضل بيبي ماروتا تواجد أنطونيو كونتي.

وتابعت سكاي إيطاليا، أن المسؤولين في روما أجروا اتصالاً بالبرتغالي، من أجل فتح باب المفاوضات مبكرًا.

ويعد إنتر الوجهة الأبرز لمورينيو، خاصة أن روما كان منافسه في فترة توليه المهمة وحصوله على الثلاثية التاريخية.

ويفكر روما في العديد من الأسماء، من ضمنهم مونتيلا وجاتوزو للموسم المقبل، لخلافة رانييري الذي يدرب الفريق بشكل مؤقت لنهاية الموسم عقب إقالة إيزبييو دي فرانشيسكو.

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