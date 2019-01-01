روما ينتظر موقف تشيلسي من ساري للتعاقد معه

نادي روما الإيطالي يترقب موقف فريق تشيلسي الإنجليزي من المدرب ماوريزيو ساري المدير الفني للبلوز من أجل التعاقد معه قريبًا.

فيسبوك تويتر علي رفعت

يسعى نادي روما للحصول على خدمات المدرب الإيطالي ماوريزيو ساري المدير الفني الحالي لفريق تشيلسي ليكون خليفة كلاوديو رانييري في الموسم المقبل.

جاء هذا بحسب ما علم جول.كوم من مصادره، حيث يترقب الفريق العاصمي الإيطالي موقف إدارة نظيره العاصمي الإنجليزي من المدير الفني السابق لفريق نابولي.

وتعتمد إدارة فريق روما في فكرة جلب ساري لصفوف الفريق على علاقته الجيدة بفرانكو بلاديني المستشار في الفريق الإيطالي والذي سبق له التعامل مع ساري في أكثر من صفقة.

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ويمر ساري بموسم صعب للغاية رفقة فريق تشيلسي رغم أنه بدأ بشكل جيد، لكن النتائج تراجعت سريعًا وبشكل قوي ليجد نفسه مهددًا بالإقالة في أي وقت.

وكان فريق روما قد أقال مدربه دي فرانشيسكو عقب الخروج من دوري أبطال أوروبا أمام فريق بورتو البرتغالي، ليعين بدلًا من كلاوديو رانييري حتى نهاية الموسم.

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جدير بالذكر أن ساري كان قد قدم فترة رائعة في الدوري الإيطالي رفقة فريق نابولي وكاد يحقق الدوري على حساب يوفنتوس في الموسم الماضي.