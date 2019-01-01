روما ينافس فالنسيا على ضم سيليسين

ما هي وجهة سيليسين المحتملة بعد الرحيل عن برشلونة؟

يسعى نادي روما الإيطالي للتعاقد مع ياسبر سيليسين، حارس مرمى برشلونة، خلال سوق الانتقالات الصيفية المقبلة.

سيليسين أعلن رغبته في الرحيل عن برشلونة بحثًا عن الحصول على دقائق لعب أكثر خلال الفترة المقبلة.

وذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية أنّ روما يحاول تعزيز مركز حراسة المرمى وسد الفجوة التي خلفها رحيل أليسون بيكر إلى ليفربول الإنجليزي.

وأوضحت أنّ إدارة الذئاب تحاول استغلال رغبة الحارس في الرحيل لإجبار برشلونة على بيعه.

وكان برشلونة قد خطف مالكوم من روما الصيف الماضي مما تسبب في خلاف بين إدارة الناديين.

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وكان اللاعب قريبًا من الانضمام إلى صفوف بنفيكا ولكن بطل الدوري البرتغالي رفض دفع أكثر من 12 مليون يورو كما فشل في الاتفاق مع الحارس الهولندي حول الشروط الشخصية.

ويحاول فالنسيا التعاقد مع سيليسين إلا أنّ بطل كأس الملك سيجد صعوبة في دفع المبلغ المطلوب من برشلونة.

جدير بالذكر أنّ النادي الكتالوني تعاقد مع الحارس الهولندي في صيف 2016 قادمًا من أياكس.