روما يكشف آخر مستجدات مفاوضات بيع أسهمه

الصفقة ما زالت تُطبخ على نار هادئة

أعلن نادي روما عبر موقعه الرسمي، استمرار مفاوضات مجلس الإدارة مع مجموعة فريدكين، بخصوص صفقة نقل الملكية للشركة الأمريكية.

ونفى البيان صحة ما تردد عن اتفاق جيمس بالوتا مع مجموعة المنتج السينمائي ويليام فريدكين، حول رسوم الصفقة المنتظرة.

وزعمت العديد من الصحف الإيطالية أن الشركة الأمريكية عرضت على إدارة الذئاب حوالي 50 مليون يورو، كدفعة مبدئية قبل وضع اللمسات الأخيرة على الصفقة.

إلا أن البيان الذي نشره الموقع الرسمي في أول ساعات الإثنين، اكتفى بالإشارة إلى أن الإدارة ما زالت في مرحلة المفاوضات مع المشترين الجدد.

وجاء نص البيان على النحو الأتي "لم نتوصل إلى اتفاق رسمي بشأن نقل الملكية حتى الآن، وما زالت كل المعاملات مع مجموعة فريدكين خاضعة للعناية بموجب القوانين".

وتُفيد أغلب أن إدارة روما ستجني من وراء الصفقة ما بين 780 لـ 790 مليون يورو.

وسبق للصحف الإيطالية أن أشارت إلى أن أغلب الجماهير ليست مقتنعة بالصفقة، لاعتقادهم بأن المالك الجديد سيسير على خطى جيمس بالوتا، الذي لم يحقق النجاحات المنتظرة منه على مدار 7 سنوات، وكانت الأغلبية تُمني النفس برجل أعمال أو شركة خليجية قادرة على ضخ الملايين كما هو الحال في مانشستر سيتي وباريس سان جيرمان.