روما يفكر في ضم فقير تعويضاً لرحيل زانيولو

الفرنسي ينتهي عقده مع ليون في يونيو 2020

تقدم نادي روما الإيطالي، باستفسار إلى نظيره الفرنسي ليون، من أجل التعاقد مع لاعبه نبيل فقير.

روما يقترب خطوة تلو الأخرى من فقدان نجمه نيكولو زانيولو، وسط اهتمام من إنتر ويوفنتوس بضمه.

خروج لاعب الوسط الإيطالي من روما، سيمنح الذئاب مبلغ 60 مليون يورو نظير بيعه.

موقع "توتو ميركاتو ويب" أكد أن روما يريد ضم فقير لتعويض رحيل زانيولو.

وتعتبر إدارة النادي الإيطالي فقير هو الخيار الأنسب لقيادة وسط الفريق الموسم المقبل.

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ويأتي سعر اللاعب هو النقطة الأهم، حيث كان على وشك الانتقال لليفربول بحوالي 60 مليون الموسم الماضي.

ويواجه روما منافسة شرسة من نظيره الإنجليزي أيضاً، والذي يبحث عن بدائل للويلزي آرون رامسي.