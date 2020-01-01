روما يفسد احتفالات يوفنتوس وميلان يستمر في الانتصارات

نتائج النصف الأول من الجولة الأخيرة للدوري الإيطالي تشهد الكثير من الأهداف وثبات واضح في الترتيب.

حقق فريق روما الفوز اليوم على نظيره يوفنتوس في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم في الجولة الـ 38 من الدوري الإيطالي بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد.

وسجل أهداف روما نيكولا كالينيتش في الدقيقة الـ 23 وأضاف دييجو بيروتي الهدفين الثاني والثالث في الدقيقتين الـ 44 والـ 52، بينما أحرز الهدف الوحيد ليوفنتوس جونزالو هيجواين في الدقيقة الخامسة.

وفي الجولة نفسها استمر فريق ميلان في تحقيق الانتصارات، حيث فاز بثلاثية على نظيره كالياري وسجلها رانجر كلافان في نفسه بالدقيقة الـ 11.

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وأضاف زلاتان إبراهيموفيتش الهدف الثاني في الدقيقة الـ 55 بعدما أهدر ركلة جزاء في نهاية الشوط الأول، واختتم سامو كاستييخو التسجيل في الدقيقة الـ 57.

وفاز إنتر في نفس الجولة على نظيره أتالانتا بهدفين نظيفين سجلهما دانيلو دي أمبروزيو وأشلي يونج، في الدقيقتين الأولى والـ20 من عمر اللقاء، ليصل رصيد الفريق للنقطة رقم 82، خلف البطل يوفنتوس بنقطة وحيدة.

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بينما حقق فريق نابولي الفوز بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد على نظيره لاتسيو، حيث افتتح التسجيل فابيان رويز في الدقيقة التاسعة، قبل أن يتعادل تشيرو إيموبيلي في الدقيقة الـ 22 من ركلة جزاء ويصل للهدف رقم 36 ليعادل رقمي جونزالو هيجواين وجينو روسيتي.

وأضاف اللاعب لورينزو إنسيني الهدف الثاني في الدقيقة الـ 54 من ركلة جزاء قبل أن يضيف ماتيو بوليتانو الهدف الثالث في الدقيقة الأخيرة ويحسم النتيجة.

جدير بالذكر أن بقية مباريات الجولة الأخيرة من البطولة ستقام مساء الغد الأحد، سيكون أبرزها ليتشي وبارما وجنوة وفيرونا وهو ما سيحدد المقعد الأخير للفريق الهابط للدرجة الثانية.