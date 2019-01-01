روما يفتح الباب أمام بيع زانيولو

روما يستمع العروض المقدمة لنجمه الشاب نيكولو زانيولو

يوسف حمدي تابعوه على تويتر

كشفت مصادر صحفية إيطالية أن نادي روما يستعد للاستماع إلى العروض المقدمة لنجمه الشاب نيكولو زانيولو.

وكان روما قد أعلن من قبل أنه لن يغلق الباب في وجه أي من لاعبيه في حال أراد الرحيل عن الفريق.

ووفقًا لسبورت ميدياست فإن مسؤولي روما قد القوا بوكيل أعمال زانيولو من أجل مناقشة مستقبل اللاعب.

— جول العربي - Goal (@GoalAR) July 2, 2019

وخلال الاجتماع استقر الطرفان على ضرورة الاستماع للعروض التي سيتم تقديمها للاعب خلال الأيام المقبلة.

وكان يوفنتوس وريال مدريد هما أبرز المهتمين بخدمات اللاعب في الفترة الماضية قبل بداية سوق الانتقالات الصيفية الحالية.

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يذكر أن روما قد أعلن منذ أيام رحيل مدافعه الدولي اليوناني كوستاس مانولاس الذي أصبح لاعبًا لنابولي.