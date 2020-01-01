روما يعود للانتصارات بثلاثية في شباك جنوى

روما يعود للانتصارات على حساب جنوى بثلاثية في لقاء الجولة الـ 20 من الدوري الإيطالي.

حقق فريق روما الفوز اليوم أمام نظيره جنوى في المباراة التي جمعتهما ضمن لقاءات الجولة الـ 20 من الدوري الإيطالي على ملعب الأخير.

تقدم اللاعب سينجيز أوندير لصالح روما بشكل مبكر بالتحديد في الدقيقة السادسة من عمر المواجهة ومن صناعة الهولندي جاستن كلويفرت.

ضاعف اللاعب الإيطالي دافيدي بيراسكي النتيجة لصالح فريق روما بشكل عكسي في شباك مرماه بالدقيقة الـ 44 من عمر الشوط الأول.

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جاء الرد سريعًا من قبل أصحاب الأرض قبل نهاية الشوط الأول ، حيث سجلوا هدف تقليص النتيجة في الدقيقة الـ 45 عن طريق المخضرم جوران بانديف، الذي تلقى تمريرة رائعة من الهولندي شوني القادم من أياكس.

وحسم البوسني إيدين دجيكو النتيجة لصالح فريقه بهدف ثالث سجله في الدقيقة الـ 74 من عمر اللقاء بعد تمريرة من اللاعب لورينزو بيليجريني.

بهذه النتيجة يصل فريق روما للنقطة الـ 38 هذا الموسم بالدوري الإيطالي في المركز الرابع من جدول ترتيب البطولة في انتظار مواجهة أتالانتا ضد سبال.

جدير بالذكر أن روما كان قد عانى من هزيمتين متتاليتين أمام تورينو بثنائية نظيفة وأمام يوفنتوس بهدفين لهدف في آخر جولتين من الدوري الإيطالي.