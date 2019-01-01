روما يعود لطلب منبوذ ريال مدريد من جديد

بعد تعثر المحاولة الأولى في فصل الصيف

أشارت تقارير صحفية إيطالية، إلى احتمال عودة إدارة نادي روما لطلب التعاقد مع مهاجم ريال مدريد المنبوذ ماريانو دياز في فترة الانتقالات الشتوية المنتظرة.

وحاول فريق العاصمة الإيطالية إطلاق سراح الإسباني / الدومينيكي في الميركاتو الصيفي الأخير، إلا أن تأخر اللوس بلانكوس في الرد، أجبر الذئاب على التحول لنيكولا كالينيتش.

وأجمعت جُل وسائل الإعلام المقربة من النادي الملكي طوال فصل الصيف، على أن صاحب الـ26 عامًا، لن يحالفه التوفيق للبقاء في "سانتياجو بيرنابيو" فترة أطول، لعدم حاجة المدرب زين الدين زيدان لخدماته.

مع ذلك، رفض صاحب الشأن كل العروض التي عُرضت عليه قبل غلق سوق الانتقالات الصيفية، ليدفع الضريبة بالاكتفاء بخوض التدريبات مع الفريق، دون أن يلمس الكرة ولو مرة واحدة منذ بداية الموسم.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "كورييري ديلو سبورت"، فإن رئيس الميرينجي فلورنتينو بيريز، اتخذ قرارًا نهائيًا بالتخلص من ماريانو دياز بأفضل عائد مادي متاح في يناير القادم.

ولفت نفس المصدر إلى أن إدارة النادي الإيطالي ستعرض على مسؤولي الريال حوالي 20 مليون يورو، لتخليص زيدان من المهاجم الفائض عن حاجته، في ظل الوفرة العددية الهائلة في مركزه، متمثلة في أسماء من نوعية إدين هازارد، فينيسيسوس جونيور، رودريجو جوس وآخرون.

هل هاري كين هو أفضل مُسدد لركلات الجزاء ؟🎯pic.twitter.com/KosGD47SfN — جول العربي - Goal (@GoalAR) November 17, 2019

وفي الختام، أشار التقرير إلى احتمال تحول وجهة الإدارة للمهاجم الإيطالي مويس كين، وذلك بعمل محاولة جريئة لاستعارته من ناديه الإنجليزي إيفرتون في الشتاء، وذلك نظرًا للميزانية المحدودة التي تكون متاحة للمسؤولين عن التعاقدات في يناير.