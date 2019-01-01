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الانتقالات

روما يعلن تفعيل بند الشراء في عقد كريستانتي

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اللاعب انضم للنادي الإيطالي معاراً من أتلانتا خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية
بقلم    علي سمير      تابعوه على تويتر

أعلن نادي روما الإيطالي، عن شرائه لاعب وسط الفريق بريان كريستانتي بشكل دائم من أتلانتا.

روما تعاقد مع كريستانتي الصيف الماضي على سبيل الإعارة مع وجود بند الشراء.

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الذئاب دفعوا 5 مليون يورو لاستعارة الدولي الإيطالي، وسيدفعون 15 مليون آخرين بعد تفعيل هذا البند.

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وتتضمن الصفقة على مبلغ 10 مليون آخرين، سيدفعهم روما كإضافات وحوافز بناء على مستوى اللاعب.

قرار شراء كريستانتي يأتي بعد تألقه ومستواه المميز خلال الموسم الحالي، بتسجيله 4 أهداف وصناعة 3 في 31 مباراة.

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اليوم كان مشغولاً في مجلس إدارة روما، حيث تم تعيين ماورو بالديسوني كنائب لرئيس النادي الإيطالي.

يذكر أن روما يستعد لمواجهة غريمه وجاره اللدود لاتسيو الأسبوع القادم، في ديربي جديد بالدوري الإيطالي.

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