روما يعلن بشكل رسمي آخر مستجدات مفاوضات نقل ملكيته

والجماهير تشعر بخيبة أمل

تفاعل نادي روما مع الأخبار المتداولة في الساعات القليلة الماضية، عن وصول مفاوضات بيع أسهم النادي لمرحلة متقدمة جدًا.

وأكد موقع النادي بشكل رسمي، أن المالك الحالي جيمس بالوتا، يتفاوض مع المستثمرين المحتملين، لنقل الملكية في المستقبل القريب، وذلك دون الكشف عن اسم المالك المحتمل.

وجاء نص البيان على النحو الأتي "بعد الشائعات التي ظهرت اليوم في الصحافة فيما يتعلق باحتمال الاستحواذ على أسهم النادي من قبل المستثمرين المحتملين روما إي بي في إل إل سي، وهي شركة لها سيطرة غير مباشرة على النادي. نؤكد الاتصالات الأولية جارية مع المستثمرين المحتملين".

وأضاف "وهذا للسماح لهم (المستثمرين المحتملين) بتقييم الاستثمار في النادي، وفي حال وضعنا اللمسات الأخيرة على الاتفاقية المتعلقة بنقل الاستثمارات التي نتفاوض عليها، سنوفر لكم المزيد من المعلومات وفقًا للقانون".

ورغم تكتم البيان على اسم المستثمر المحتمل، إلا أن وسائل الإعلام الإيطالية أكدت أنه رجل الأعمال الأمريكي دان فريدكين، الذي أبدى اهتمامًا كبيرًا لشراء أسهم الذئاب في الأسابيع الماضية.

ولفتت بعض المصادر، إلى أن الأغلبية الكاسحة لعشاق النادي انتظروا البيان بشغف، لكن في الوقت ذاته، أصيبوا بالبرود والصدمة، لاعتقادهم بأن المالك الجديد لن يختلف كثيرًا عن بالوتا.

وكانت الجماهير العاصمية تُمني النفس بوصول مستثمر من نوعية ناصر الخليفي أو منصور آل نهيان، ليحدث طفرة حقيقية في النادي كما فعلت الإدارة القطرية مع باريس سان جيرمان، والأخرى الإماراتية مع مانشستر سيتي.