روما يعرض صفقة تبادلية مع يوفنتوس لضم هيجواين

المهاجم الأرجنتيني يبدو أنه لن يستمر مع تشيلسي بعد نهاية فترة إعارته

تقدم نادي روما الإيطالي، بعرض على نظيره يوفنتوس من أجل الحصول على خدمات مهاجمه جونزالو هيجواين.

المهاجم الأرجنتيني رحل عن يوفي الصيف الماضي، منتقلاً إلى ميلان على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم.

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هيجواين قطع إعارته مع الروسونيري، من أجل العمل مع مدربه السابق ماوريسيو ساري في تشيلسي.

المؤشرات كلها تتجه نحو عدم قيام البلوز بتفعيل بند شراء اللاعب تمهيداً لرحيله.

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تقارير صحفية أكدت رغبة روما في ضم هيجواين، مع عرض نجمه البوسني إدين دجيكو في صفقة تبادلية.

يوفنتوس لا يمانع بيع هيجواين، ولكنه يريد لاعب آخر بالتبادل، وبالتحديد كوستاس مانولاس أو نيكولو زانيولو.

وهو الأمر الذي قد لا يرحب به روما، نظراً لاعتبار الثنائي من الأعمدة الأساسية للفريق.